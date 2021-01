VIDEO: De strijd in het F1-middenveld van 2020 op technisch vlak

De strijd in de middenmoot was in het Formule 1-seizoen 2020 bijzonder intens met vele technische updates van alle betrokken teams. McLaren trok uiteindelijk aan het langste eind en pakte de derde plaats bij de constructeurs, voor Racing Point, Renault, Ferrari en AlphaTauri. Technisch expert Jake Boxall-Legge bekijkt in bovenstaande de technische update die de strijd in het middenveld mee vorm hebben gegeven en bespreekt ook wat er mis is gelopen bij zij die de slag hebben gemist, namelijk Alfa Romeo, Haas en Williams.