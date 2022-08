Sergio Perez topte de tijdenlijst in VT3 op het circuit van Spa-Francorchamps met een 1.45.047. Daarmee was de Red Bull-coureur 0,137 seconde sneller dan de nummer twee, zijn teamgenoot Max Verstappen. Charles Leclerc kwam niet verder dan de zevende tijd, mede door een spin in de tweede sector. Daarmee zorgde de Ferrari-coureur in de slotfase voor een korte code rood.

