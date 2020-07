Coronel: "Races op Silverstone draaien om schadebeperking voor Max"

Verstappen staat na drie wedstrijden derde in het WK. Niet slecht, maar de achterstand van dertig punten en de krachtsverhoudingen op het asfalt laten een ander beeld zien. Mercedes heeft weer een stap gezet en is heer en meester. De rest moet het doen met de kruimels, met een derde plek als hoogst haalbare. Over de vraag of de 'double header' in Silverstone een nieuwe 'walk in the park' wordt voor Mercedes, hoeft Coronel dan ook niet lang na te denken. "Jazeker, maar Mercedes deelt nu overal de lakens uit hè. We hebben het in de voorbije weken zelf gezien. P3 is waar iedereen momenteel voor vecht."

"Ik ben op en top positivo, maar blijf wel realistisch. Als je nu serieus zegt ‘Max gaat winnen’ dan moet je naar het gesticht. Sorry maar dat kan echt niet, dan moet je worden opgesloten. Na wat we in de afgelopen races hebben gezien, is dat onmogelijk", vervolgt Coronel in gesprek met Motorsport.com. Het zegt volgens de F1-analist niets over de Limburger achter het stuur, maar des te meer over zijn materiaal en de kracht van Mercedes. "Ik word wel eens voorzitter van de Verstappen-fanclub genoemd, maar dat ben ik niet. Ik vind alleen dat hij boven zijn materiaal uitstijgt. Dat is geen bullshit-verhaal, want we zien het constant. Maar op Silverstone kan dat niet tot een overwinning leiden. Ik weet precies hoe de Verstappens in zo'n geval zijn, Jos kon echt het dashboard eruit vreten, die gasten gaan all-in. Maar op Silverstone zit dat er niet in, het is geen baan die Red Bull goed ligt."

Racing Point naar het podium? "Zou juist gaaf zijn"

"Het gaat in Silverstone vooral om damage control voor Max, daar moet je naartoe gaan om zo min mogelijk punten te verliezen. Terwijl je op voorhand eigenlijk al wel weet dat je gaat verliezen", aldus de WTCR-coureur. Het podium lijkt op voorhand het hoogst haalbare, al is dat volgens Coronel ook nog geen zekerheidje op het 'high-speed' circuit in Northamptonshire. Daarvoor komt een andere Mercedes in beeld, een roze om precies te zijn. "Ik denk zelfs dat Max vierde gaat worden, dat hij geen podium pakt. Dat podium kan op dit circuit wel eens naar Racing Point gaan, ik denk aan Perez. Dat zou ook wel gaaf zijn hoor, een mooie verrassing."

Coronel vindt het sowieso knap hoe Racing Point zich presenteert in 2020. De klaagzangen van Renault, het Franse team heeft zelfs formeel protest aangetekend, deelt hij niet. "Ik zie het bezwaar helemaal niet. En dan alle mensen die zeggen ‘dit is tegen de filosofie of het DNA van de sport’, wat een bullshit. Ik zou zeggen: beter goed gejat dan slecht verzonnen. Des te meer competitie, des te beter voor de Formule 1. Anders heb je maar zes man die kunnen winnen. Waarom doet de rest dan mee? Zijn zij pure veldvulling en zetten ze alle tijd en geld in om andere mensen tot helden te maken? Dat is eigenlijk wat het is, maar dat is bullshit. Iedereen heeft z’n moment of fame nodig. Zo'n podium voor Racing Point zou daardoor juist gaaf zijn."

VIDEO: Waarom Red Bull nog in het duister tast met de onvoorspelbare RB16