Teams hebben genoeg argumenten om Mercedes te kopiëren

Racing Point heeft dit seizoen een flinke stap voorwaarts gemaakt en dat heeft gezorgd voor controverse in de Formule 1. Een aantal teams vreest dat de koningsklasse zal veranderen in een kopieerkampioenschap en zet vraagtekens bij de legaliteit van de RP20. Racing Point is er stellig van overtuigd dat het binnen het reglement gewerkt heeft, maar de FIA heeft recent wel een protest van Renault in behandeling genomen.

Nadat de coronacrisis eerder dit jaar toegeslagen heeft in de Formule 1, besloot de sport het reglement voor volgend seizoen te bevriezen. In 2022 wordt vervolgens het nieuwe reglement van kracht. Teams hebben om die reden geen kans het concept van Mercedes over te nemen om het gat zo te dichten. Dave Robson, bij Williams verantwoordelijk voor de prestaties van de wagen, denkt echter dat teams zonder enige twijfel inspiratie kunnen putten uit het concept van Mercedes.

“Dat zou volgens mij goed kunnen”, zei Robson toen Motorsport.com hem vroeg of het kopiëren van Mercedes noodzaak was geworden. “Het is duidelijk dat Mercedes al een paar jaar de beste auto heeft. Hoewel Red Bull en Ferrari op bepaalde momenten erg goed gepresteerd hebben, is de Mercedes gewoon overal goed. Hoe ze het ook doen, het is fenomenaal. Het tempo van Mercedes [in Hongarije] was waanzinnig ten opzichte van de rest van het veld. Als je naar de realiteit kijkt en je ziet hoe Racing Point het heeft gedaan, dan zou je toch serieus overwegen om het ook te doen. Als je op die manier zoveel sneller kunt worden, denkt ik dat je die route kunt volgen.”

Volgens Robson kunnen teams het concept zonder veel moeite kopiëren, maar dan is het wel noodzakelijk om de onderliggende gedachte te begrijpen. “Het kopiëren van materiaal is altijd een belangrijk onderdeel geweest in dit spelletje”, vervolgde hij. “De moeilijkheid is echter dat deze auto’s zo gecompliceerd zijn dat je moet begrijpen wat voor concept het is. Als je alle foto’s op een rij kunt zetten, de beelden bekijkt en begrijpt hoe en waarom de Mercedes werkt, dan kun je het zelf ook zo doen. Van bepaalde onderdelen is dat redelijk eenvoudig te bepalen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de rijhoogte. Er zijn ook enkele belangrijke zaken op aerodynamisch gebied interessant. Als je dat goed kunt kopiëren en begrijpt hoe ze werken en dat kun je ook op je eigen wagen werkend krijgen, dan zie ik daar geen probleem in. Dat hoort er allemaal bij en zij hebben dat exceptioneel goed gedaan.”

Met medewerking van Jonathan Noble