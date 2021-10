Stemming in Adelaide: iconisch F1-circuit (voor nu) gered

Moet het 1,2 kilometer lange permanente gedeelte van het voormalige Formule 1-stratencircuit in het Victoria Park in Adelaide plaatsmaken voor bomen, ja of nee? Over die vraag boog het stadsbestuur van de Australische stad zich afgelopen nacht. Het resultaat: het circuit blijft voorlopig behouden. Uiteindelijk maakte slechts één stem het verschil. De historische omloop is dus even gered.

Het behoud van de asfaltstrook van het iconische circuit in Adelaide stond ter discussie door nieuwe plannen voor het Victoria Park. De gemeente wil het park vergroenen en herontwerpen, met name door een groot aantal bomen aan te planten. Een van de initiatiefnemers van ‘Reimagining Victoria Park’, professor Doug McEvoy, stelde voor om “zo veel mogelijk harde oppervlakken” te verwijderen. Daaronder ook de 1.200 meter lange asfaltstrook die het permanente gedeelte van het historische stratencircuit vormde, met onder meer de fameuze Senna Chicane.

De afgelopen dagen kwam er in Adelaide en heel Australië kritiek op het plan om het oude GP-circuit weg te halen. Enkele raadsleden dienden een nieuw voorstel in: enerzijds meer bomen planten, maar tegelijkertijd de overgebleven delen van het circuit opnemen op de erfgoedlijst van Adelaide. “We weten allemaal dat de Formule 1 Grand Prix van Australië Adelaide op vele manieren op de wereldkaart heeft gezet”, aldus voorstander Alexander Hyde. “Dit is van immens belang voor de mensen van Adelaide en Zuid-Australië.”

De stemming werd op verzoek opgedeeld in twee stukken. Met een unanieme meerderheid ging de raad akkoord met het plan voor meer groen in het park. Voor het plan om het circuit op te nemen op de erfgoedlijst werd met slechts één stem een meerderheid bereikt. De tegenstanders uitten felle kritiek op dat plan. Voordat het complex daadwerkelijk op die lijst is opgenomen zullen nog diverse procedures doorlopen moeten worden, en dat zal met de nodige discussies gepaard gaan. Maar voor nu is het Adelaide Street Circuit even gered…