Te volle F1-kalender in 2022? Horner is het niet eens met Wolff

Zoals zo vaak dit jaar zijn Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-collega Toto Wolff het niet met elkaar eens. Het onderwerp ditmaal: de almaar groeiende Formule 1-kalender. Komend jaar worden er volgens het laatste plan in een tijdsbestek van acht maanden liefst 23 Grands Prix verreden, waaronder meerdere triple-headers. Voor de gemiddelde F1-fan is dat geen enkel probleem, maar de gezondheid van het teampersoneel komt op deze manier aardig onder druk te staan. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel liet zich eerder al negatief uit over de nieuwe kalender, Horner denkt dat het haalbaar is om 23 races te laten plaatsvinden.

“Iedereen heeft keuzes in het leven”, begint de Brit in gesprek met Sportsmail. “Je kunt ook overstappen naar de Formule 2, voor twaalf races en de helft van het salaris. Ik denk dat velen in de paddock vergeten dat we tien of vijftien jaar geleden in januari al gingen testen. De coureurs en hun race-engineers gingen van race naar test naar race naar test. En qua werkbalans: tussen de races door zien we de monteurs nauwelijks in de fabriek want de auto’s zijn daar niet. Als we de juiste circuits kiezen en op de juiste manier de wereld rond gaan, dan is het naar mijn mening haalbaar.”

Tegenstrever Wolff liet zich afgelopen week negatief uit over het plan: “We willen over de hele wereld racen, we willen iedereen op de mooiste plekken een prachtige show laten zien en daarbij willen we ook zorgen dat de sport groeit wat betreft het publiek, onze voetprint en de commerciële opbrengsten, maar daar tegenover staat wel dat we moeten kijken naar de tol die dat eist van onze mensen”, zei de Oostenrijker in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Met 23 races en triple-headers kunnen we niet anders stellen dan dat het veeleisend is. Je kunt stelling innemen en zeggen: ‘Je moet blij zijn dat je in de Formule 1 bent en als je daar niet mee om kunt gaan, dan zoek je maar wat anders’. Maar dat is niet hoe ik wil werken. We moeten zorgen voor een duurzaam klimaat.”

Later deze week zal tijdens de vergadering van de World Motor Sport Council de nieuwe kalender worden besproken.

Video: Van der Zande onder de indruk van constantheid Verstappen