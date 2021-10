Speciale Red Bull-livery en Imola in nieuwe update F1 2021

Toen F1 2021 in juli werd uitgebracht, telde de game twintig circuits. Wel maakten Codemasters en EA meteen al de belofte dat de drie op dat moment ontbrekende circuits – Portimao, Imola en het stratencircuit van Jeddah – op een later moment toegevoegd zouden worden middels gratis updates. Zo werd de Portugese omloop in Portimao vorige maand al speelbaar door de grote update van september.

Op de twee andere circuits is het iets langer wachten geblazen, maar woensdag onthulden de ontwikkelaars van F1 2021 dat de nieuwste update van de game ervoor zorgt dat ook Imola nu beschikbaar is. De laatste keer dat er in een officiële F1-game geracet kon worden op Imola, was in 2013. Destijds werd de omloop aan het spel toegevoegd als een van vier historische circuits. Vorig jaar kon er in F1 2020 niet gereden worden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nadat het circuit op het laatste moment aan de kalender van het F1-seizoen werd toegevoegd.

Daarnaast hebben EA en Codemasters de auto van Red Bull Racing tijdelijk van een update voorzien in F1 2021. Tot dusver was de bolide van het Oostenrijkse team in de game altijd het typerende donkerblauw waarmee wordt geracet. Afgelopen weekend reden Max Verstappen en Sergio Perez echter met een grotendeels witte kleurstelling, waarmee een eerbetoon werd gebracht aan de auto waarmee Honda voor het eerst een F1-race won. Die witte livery met rode accenten is dankzij de nieuwe update van F1 2021 ook beschikbaar in het spel. Dat blijft zo tot ongeveer 15 november, daarna keert de donkerblauwe kleurstelling terug.