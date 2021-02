Simtek van Jos Verstappen uit 1995 te koop aangeboden

Na zijn debuutjaar bij Benetton, zoals bekend aan de zijde van Michael Schumacher, werd Jos Verstappen in 1995 bij Simtek gestald - een leenconstructie bedacht door de toenmalige Benetton-teambaas Flavio Briatore. Verstappen toonde bij vlagen zijn klasse bij het achterhoedeteam, maar zag door technisch malheur in slechts één van de vijf ingeschreven Grands Prix het zwart-wit geblokt. Nadien werd het noodlijdende team, in de overlevering vooral bekend door de bijzondere kleurstelling, failliet verklaard. Verstappen moest zijn heil elders zoeken zou een jaar later bij Footwork belanden.

Tijdens de seizoensopener van 1995 in Brazilië reed Verstappen nog met het chassisnummer 01 van S951 rond, de Simtek-creatie die momenteel te koop wordt aangeboden. De Nederlander moest op het tegenwoordige Autódromo José Carlos Pace na zestien ronden opgeven met een kapotte versnellingsbak. De aangeboden bolide is daarna ook nog bestuurd door teamgenoot Domenico Schiattarella. De Italiaan nam de Grands Prix van Argentinië, San Marino, Spanje en Monaco voor zijn rekening in de S951-01. Tijdens eerstgenoemde race kwam Schiattarella tot het beste resultaat uit zijn bescheiden F1-carrière, een negende plaats.

De Simtek uit 1995 is ontworpen door teameigenaar en technisch directeur Nick Wirth. Deze creatie was iets competitiever dan diens voorganger, logischerwijs de S941 genaamd, maar het bleef vechten tegen de bierkaai in de koningsklasse. Dat gold al helemaal op financieel vlak. In de achttien maanden dat het door MTV gesponsorde F1-team heeft bestaan, was de schuld opgelopen tot een slordige zes miljoen pond. Het team werd niet geheel verrassend failliet verklaard, waardoor de formatie het Formule 1-seizoen 1995 uiteindelijk niet kon afmaken.

Liefhebbers kunnen anno 2021 nog wel zelf achter het stuur kruipen van de auto uit 1995. Officina Caira biedt de S951-01 namelijk aan als een 'running car' inclusief Ford-Cosworth 3.0 liter V8-motor. De prijs is zoals aangegeven enkel op aanvraag beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen via de website meer informatie opvragen.

Foto's: De Simtek S951 in beeld