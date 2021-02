Ondanks dat het best moeilijk is om het hoogste niveau in de autosport te bereiken, is het aantal nazaten van voormalig coureurs dat de Formule 1 haalt nog best groot. Een bekende achternaam kan zeker helpen als het gaat om het aantrekken van sponsoren, maar diezelfde bekendheid brengt ook verwachtingen en druk met zich mee. Voormalig F1-coureurs kunnen hun zonen op weg helpen in hun carrière met de financiering, maar ook in de begeleiding spelen ze een belangrijke rol. Wie kan beter advies geven dan de man die alles al meegemaakt heeft?

Verschillende zonen hebben hun vaders opgevolgd in de Formule 1 en de autosport, velen zullen nog volgen. En hopelijk krijgen we in die toekomst niet alleen vaders en zonen, maar ook moeders en zonen of vaders en dochters. In dit artikel zetten we ze voor je op een rij.

Graham Hill & Damon Hill

De carrière van Graham Hill duurde maar liefst zeventien jaar waarin hij tweemaal wereldkampioen werd: in 1962 voor BRM en in 1968 namens Lotus. Hij is tot de dag van vandaag de enige coureur die de Triple Crown gewonnen heeft met zeges in de Indy 500, de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco. Graham kreeg later zelfs de naam ‘Mr. Monaco’ omdat hij die beroemde race maar liefst vijf keer op zijn naam schreef.

Toen zijn zoon Damon in zijn tienerjaren zat overleed Graham Hill bij een vliegtuigongeluk. Het duurde een paar jaar voordat Hill ook in de motorsport begon. Aanvankelijk reed hij op motoren, maar Damon verkaste uiteindelijk naar de Formule 1. Hij werd testcoureur bij Brabham, ging aan de slag bij Williams. Daar haalde hij nagenoeg al zijn Grand Prix-overwinningen en een wereldtitel in 1996.

Gilles Villeneuve & Jacques Villeneuve

Gilles Villeneuve reed van 1977 tot zijn dood tijdens de Belgische GP van 1982 in de Formule 1 en werd in die tijd gezien als een van de beste F1-coureurs. Hij maakte zijn debuut bij McLaren, maar reed daarna uitsluitend voor Ferrari. Hij schreef zes Grands Prix op zijn naam. Villeneuve won geen wereldtitel, maar in 1979 werd hij tweede achter teamgenoot Jody Scheckter.

Veertien jaar na de dood van Gilles Villeneuve debuteerde zijn zoon Jacques bij Williams in de Formule 1. Hij werd in zijn debuutseizoen bijna wereldkampioen, maar moest de titel laten aan teamgenoot Damon Hill. In 1997 vocht de coureur een schitterend duel uit met Michael Schumacher en pakte dat jaar wel de titel. De Duitser ging voor de laatste race in Jerez aan de leiding, maar werd gediskwalificeerd toen hij in de slotfase een aanrijding had met Villeneuve. Slechts vier keer haalde Villeneuve nog het podium. Halverwege 2006 stopte hij in de Formule 1, maar hij is tot op de dag van vandaag actief in andere vormen van autosport.

Keke Rosberg & Nico Rosberg

De F1-carrière van Keke Rosberg duurde negen seizoenen, de Fin debuteerde in 1978 voor Theodore Racing tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika. Het duurde tot 1982 voor Rosberg sr. een echt competitief zitje had, hij tekende dat seizoen bij Williams. Ondanks dat hij slechts één race won, pakte hij wel de wereldtitel. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Mike Hawthorn’s seizoen in 1958. Ook hij won slechts één race in dat titel winnende seizoen.

Rosberg schreef uiteindelijk vijf races op zijn naam, zoon Nico had meer succes. Van 2006 tot en met 2009 reed hij in dienst van Williams en stapte vervolgens over naar Mercedes. Bij dat team viel Rosberg met de neus in de boter, mede dankzij de dominantie van Mercedes in het hybride-tijdperk. De Duitser schreef 23 races op zijn naam, eindigde 57 keer op het podium en pakte in 2016 de wereldtitel. Hij was zijn teamgenoot Lewis Hamilton nipt de baas en kondigde vrijwel direct zijn afscheid uit de Formule 1 aan. Tegenwoordig is Rosberg in Extreme E actief als teameigenaar, bovendien treedt hij op als F1-analist bij verschillende televisiestations.

Na Graham en Damon Hill zijn vader en zoon Rosberg het eerste duo met beide een wereldtitel in F1.

Jos Verstappen & Max Verstappen

Jos Verstappen reed acht seizoenen in de Formule 1. Hij debuteerde in 1994 bij Benetton en sloot zijn loopbaan in 2003 af bij Minardi. Hij reed ook in dienst van Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart en Arrows. In 106 starts scoorde hij zeven punten. De piek lag wat dat betreft vroeg in zijn carrière met podiumfinishes in de Hongaarse en Belgische GP in 1994. Dat jaar was de Limburger de teamgenoot van Michael Schumacher, die dat jaar domineerde.

Hoewel de carrière van Jos wat betreft succes beperkt bleef tot twee podiums, kon hij zijn kunde wel gebruiken om zoon Max Verstappen op weg te helpen. Na een glansrijke carrière bij de junioren debuteerde Max op 17-jarige leeftijd in de Formule 1. In zijn eerste seizoen bij Toro Rosso maakte hij indruk en in 2016 kreeg hij de kans bij Red Bull Racing. Bij zijn debuut voor de Red Bull-hoofdmacht won hij direct de Spaanse Grand Prix. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de beste coureurs op de grid met 10 overwinningen en 42 podiums.

Jan Magnussen & Kevin Magnussen

De F1-carrière van Jan Magnussen was van korte duur. In 1995 reed hij een wedstrijd voor McLaren voordat hij anderhalf seizoen in dienst van Stewart reed (1997/1998). Met een zesde plaats in de Canadese Grand Prix scoorde Magnussen bij zijn afscheid van de Formule 1 één punt. De Deen staat meer bekend om zijn succes in de endurance-racerij. Jan Magnussen heeft vier keer de GT-klasse gewonnen in de 24 uur van Le Mans. Afgezien van 2015 heeft Magnussen in elke editie sinds 1999 aan de start gestaan. Ook in de 24 uur van Daytona is Magnussen een bekend figuur, hij won in 2015 de GTLM-klasse met Corvette.

In zijn jonge jaren maakte Kevin Magnussen grote indruk. Hij deed het goed in de verschillende Formule 3-kampioenschappen en won in 2013 de titel in de Formule Renault 3.5. Een jaar later debuteerde hij voor McLaren in de Formule 1 en scoorde direct in de eerste race zijn beste resultaat. Hij werd tweede. Na afloop van het seizoen 2015 werd Magnussen weggestuurd bij McLaren, in 2016 reed hij voor Renault en kreeg daarna een nieuwe kans bij Haas. Daar reed hij de afgelopen vier jaar. Nu is de coureur samen met Renger van der Zande actief in het IMSA-kampioenschap, hij heeft de wens uitgesproken om nog eens samen met zijn vader in Le Mans te racen.

Michael Schumacher & Mick Schumacher

Tot voor kort werd Michael Schumacher gezien als de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden. Hij won maar liefst 91 races en 7 wereldtitels in een carrière van meer dan 20 jaar. In 1994 en 1995 won hij de eerste twee titels met Benetton, in 1996 stapte hij vervolgens over naar Ferrari. Daar werd hij tussen 2000 en 2004 maar liefst vijf keer wereldkampioen. In meer dan de helft van zijn F1-races stond Schumacher op het podium.

In 2010 volgde een hereniging met Ross Brawn, die zijn team inmiddels had verkocht aan Mercedes. In drie seizoenen scoorde Schumacher slechts één podiumfinish. In 2013 raakte Schumacher zwaargewond bij een ski-ongeluk, er is tot op de dag van vandaag weinig bekend over hoe het met hem gaat. In 2015 debuteerde zijn zoon Mick in de Formule 4. De jongeling ontwikkelde zich langzaam maar zeker en schreef in 2018 het EK Formule 3 op zijn naam. Vorig jaar won hij het Formule 2-kampioenschap en dat leverde hem een zitje in de Formule 1 op. Als lid van de Ferrari Driver Academy maakt Schumacher in 2021 zijn debuut bij Haas F1. Duitsland is daardoor weer in de ban van de Formule 1.

Nelson Piquet & Nelson Piquet Jr.

Nelson Piquet was in de jaren tachtig een van de meest succesvolle F1-coureurs. Hij was behoorlijk constant en stond tijdens races nauwelijks buiten de top-zes. In 1981 en 1983 werd hij tweemaal wereldkampioen met Brabham, in 1987 voegde hij daar in dienst van Williams nog een derde titel aan toe. Slechts vijf coureurs in de historie van de Formule 1 hebben meer titels achter hun naam dan de Braziliaan, die later ook nog meedeed aan de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans.

Twee zoons van Piquet zijn in de autosport beland waarvan naamgenoot Nelson Piquet jr. de meest succesvolle is geweest. In 2008 en 2009 reed hij voor Renault in de Formule 1. In zijn eerste jaar werd hij tweede in de Duitse GP. Het imago van de Braziliaan kreeg echter een knauw toen hij in Singapore betrokken was bij Crashgate: Piquet Jr. crashte waardoor de safety car op de baan kwam en teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Later bleek dat de crash met opzet veroorzaakt was, technisch directeur Pat Symonds en teambaas Flavio Briatore kregen een schorsing. Piquet jr. schreef in 2015 geschiedenis door de eerste Formule E-kampioen te worden.

Carlos Sainz Sr. & Carlos Sainz Jr.

Zonen hoeven niet hetzelfde carrièrepad te volgen om succesvol te zijn in de autosport, blijkt uit het verhaal van de familie Sainz. Vader Carlos debuteerde in 1987 in het WK rally’s en pakte in 1990 zijn eerste titel met het merk. In 1992 herhaalde hij dat nog eens. In totaal schreef Sainz Sr. 26 WRC-wedstrijden op zijn naam en eindigde hij 97 keer op het podium. Sainz heeft zich sindsdien gericht op de jaarlijkse Dakar Rally, die hij drie keer gewonnen heeft met Volkswagen, Peugeot en Mini.

Senior kwam dus nooit uit in de Formule 1, maar zijn zoon werd wel enthousiast van de sport. Landgenoot Fernando Alonso was een inspiratiebron voor de jonge Sainz. Als Red Bull-talent won hij in 2014 de Formule Renault 3.5-titel en mocht hij in 2015 debuteren bij Toro Rosso. Na twee seizoenen koos Sainz te verkassen naar Renault waar hij in 2017 en 2018 reed. De afgelopen twee seizoenen kwam hij uit voor McLaren terwijl hij komend seizoen debuteert bij Ferrari.

Meer families in de autosport met een F1-link: