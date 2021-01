Sainz na eerste werkdag bij Ferrari: "Dag om nooit te vergeten"

Sainz reed voorheen bij Toro Rosso, Renault en McLaren en is na Alfonso de Portago en Fernando Alonso de derde Spanjaard die zijn opwachting maakt bij de Scuderia. Bij het debuut waren zijn vader Carlos Sainz en teammaat Charles Leclerc aanwezig. “Het was een dag die ik nooit zal vergeten”, liet de 26-jarige coureur na afloop optekenen. “Omdat we een aantal zeer vroege vergaderingen hadden voordat we het circuit op gingen, ging de wekker al vrij vroeg. Een van de meest speciale momenten was de aankomst op het circuit en de aanblik van de Ferrari met mijn racenummer 55 er op. Ik kon niet wachten om in de auto te springen en die eerste installatieronde was spannend.”

“Daarna zijn we aan de slag gegaan, ik ben erg tevreden met hoe de dag is verlopen. We konden een uitgebreid programma afwerken en ik kon me vertrouwd maken met alle procedures en systemen: de communicatie met de ingenieurs en monteurs, het stuur dat natuurlijk een beetje anders is dan die van de wagen waarmee ik vorig seizoen reed. Het was heel fijn om mijn vader erbij te hebben op zo'n belangrijk moment in mijn carrière. En ik wil Mattia [Binotto], Laurent [Mekies] en iedereen bij Ferrari bedanken voor het warme welkom en deze positieve eerste dag. Ik ben erg blij en had me geen betere start kunnen wensen."

Sainz rijdt vandaag opnieuw met de auto. Zijn optreden blijft beperkt tot de ochtend, 's middags geeft hij het stuur over aan Mick Schumacher, die dit seizoen voor Haas rijdt.