Promotor GP Australië overweegt data F1 en MotoGP om te wisselen

Voorheen brachten de Formule 1 en de MotoGP in verschillende delen van het jaar een bezoek aan Australië: de F1 trapt het seizoen traditiegetrouw af in Melbourne, terwijl Phillip Island een van de latere races op de MotoGP-kalender is. Het coronavirus zorgt er vanwege aanhoudende reisbeperkingen in 2021 echter voor dat de F1-race pas op 21 november georganiseerd wordt, vier weken na de Australische GP bij de motoren. Beide evenementen worden georganiseerd door AGPC en volgens CEO Andrew Westacott zorgt dat voor een opening om te kijken naar een verandering in de timing van de evenementen. Hij benadrukt dat er op dit moment naar vier opties wordt gekeken.

“Ik kan niet genoeg benadrukken dat er nog niets vast staat over de kalenders in 2022”, vertelde Westacott aan Motorsport.com. “We genieten altijd van onze positie als openingsrace van de Formule 1. Het past bij ons en het is een belangrijke pijler op de kalender met grote evenementen in Melbourne. Wat ik ook heb gezegd is dat een verandering zoals we die nu hebben, met een F1-evenement in november, ons de kans geeft om naar vier zeer verschillende scenario’s te kijken.” In het eerste scenario worden beide Grands Prix vroeg in het jaar, dus in februari of maart gehouden, terwijl in scenario twee beide races juist in oktober of november worden verreden. Optie drie is vasthouden aan het huidige scenario met de F1 in maart en de MotoGP in oktober, terwijl de races van de F1 en MotoGP van plek wisselen bij de vierde optie.

“Ik kijk met een heel open blik naar deze vier scenario’s en de voordelen, nadelen en kansen die ze hebben voor de sport”, vervolgt Westacott. “En de waarde die deze evenementen voor Melbourne vertegenwoordigen. Naar al deze mogelijkheden wordt gekeken en een besluit over de combinatie wordt genomen zodra de kalenders in de loop van het jaar worden afgerond. Zoals gezegd kijk ik er met een open blik naar, waarbij we rekening houden met tradities en nieuwe kansen. Er is absoluut nog geen beslissing over genomen op dit moment.”

Australian Open als voorbeeld voor AGPC

De afgelopen twee weken organiseerde Melbourne met het Australian Open tenniskampioenschap het eerste grote internationale evenement sinds het begin van de pandemie. De deelnemers en hun staf moesten voorafgaand aan het toernooi wel twee weken in quarantaine. Het verloop van het toernooi zorgt voor vertrouwen bij Westacott dat de F1-race door kan gaan in november. “Het is altijd complex, kijk maar naar het tennis en hoe zij het aanpakten. Maar in mijn ogen, en die van de overheid, hebben we de kans om de aanpak van het organiseren van evenementen door te ontwikkelen en te verbeteren. We hebben nu tijd om dat te doen op basis van de lessen uit het tennis, de uitrol van de vaccinaties, de quarantaine in hotels en allerlei soorten aan gezondheid gerelateerde manieren van aanpakken. Hierdoor zullen wij beter in staat zijn om in november het evenement te organiseren.”