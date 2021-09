Waarom Pirelli toch geen speciale Zandvoort-band ontwikkelde

Om de komst van de Formule 1 naar Zandvoort mogelijk te maken, ging het Noord-Hollandse circuit flink op de schop. Naast veranderingen aan het pitcomplex en de uitgang van de pits, was de toevoeging van twee kombochten de grote blikvanger. De banking van de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht zorgde bij bandenleverancier Pirelli voor hoofdbrekens. Die bochten zorgen namelijk voor een zwaardere belasting van de banden. Het in Milaan gevestigde bedrijf was voor 2020 zelfs van plan om een speciale bandenconstructie te ontwikkelen voor de Grand Prix van Nederland. Die editie van de race ging echter niet door vanwege het coronavirus.

Ruim een jaar later gaat de race op Circuit Zandvoort wel door, maar een aangepaste constructie heeft Pirelli niet meegenomen. Mario Isola, hoofd Formule 1 bij de bandenfirma, bevestigde na een vraag van Motorsport.com dat het idee inderdaad bestond voor 2020. “Als ik het mij goed herinner, hadden we het plan om de nieuwe voorgestelde constructie voor Zandvoort te testen in een vrije training bij een van de voorgaande races. Dat stopte allemaal vanwege COVID, dus we hebben het plan niet voortgezet”, zegt hij over het ontbreken van de aangepaste constructie voor de race van 2021.

Daar heeft Pirelli goede redenen voor, stelt Isola. “Het feit dat we voor dit jaar al een nieuwe constructie hebben, helpt”, benoemt hij een van de factoren die daarbij een rol spelen. “Begin 2020, toen Zandvoort net op de kalender stond, hadden we een heel voorbarige simulatie. De teams waren niet zeker van wat er zou gaan gebeuren. Het circuit was nog niet af, ze werkten aan de twee kombochten en het grootste deel van het circuit. Ik geloof dat we nu veel betere informatie hebben, maar ook een beter product. Om deze reden hebben we geen andere constructie nodig in Zandvoort.”

Geen extreme voorschriften bandenspanning en camber

Het ontbreken van een aangepaste constructie gaat volgens Isola niet leiden tot een extreme voorschriften voor de minimale bandenspanning en de camber. “We zien in de simulaties dat de banden in de bochten met banking duidelijk zwaarder belast worden dan in een vlakke bocht. Maar qua absolute getallen zijn er circuits die net zo zwaar zijn voor de banden.” Daarbij wijst Isola naar Silverstone en Spa-Francorchamps. “En uiteindelijk zijn er slechts twee kombochten. Die hebben wel invloed op de voorschriften, maar er vindt op dat vlak geen revolutie plaats.”