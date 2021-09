Coulthard: “Zandvoort is gemaakt voor een coureur als Verstappen”

Met de Grand Prix van Nederland gaat de Formule 1 dit weekend voor het eerst sinds 1985 weer racen op het circuit van Zandvoort. Voormalig F1-coureur David Coulthard heeft goede herinneringen aan het circuit. De Schot schreef er dertig jaar geleden namelijk de allereerste editie van de Masters of Formula 3 op zijn naam. “Met die overwinning hier in de Formule 3 in 1991 heb ik echt mijn toekomst in de autosport veiliggesteld. Dus ik zal Zandvoort altijd blijven waarderen voor het bieden van die kans”, vertelt Coulthard in gesprek met Motorsport.com Nederland.

"Passie van het Nederlandse volk heeft F1 teruggebracht"

Drieëntwintig jaar na Coulthard schreef ook Max Verstappen de Masters op zijn naam. Die Formule 3-race in 2014 was jarenlang ook de enige race die de Limburger ooit heeft gereden in Zandvoort, maar daar komt dit weekend dus verandering in. “Ik had nooit verwacht dat ik de Formule 1 nog terug zou zien keren naar Zandvoort, maar ik had ook nooit de geboorte van Max Verstappen voorspeld en dat hij zoveel passie en energie zou opwekken bij de Nederlandse fans en het oranjeleger”, vervolgt Coulthard, die de F1-rentree van Zandvoort ook vooral voor de sport zelf als een aanwinst ziet: “Het is geweldig voor de Formule 1 dat ze zo’n historisch circuit eren door het hier en daar wat aan te passen en daarmee de sport in staat stellen om er terug te keren. Ik was bezorgd dat de Formule 1 alleen maar naar nieuwe markten zou kijken, maar Nederland is erin geslaagd. Heineken heeft daarbij geholpen, maar de passie van het Nederlandse volk heeft de Formule 1 teruggebracht.”

Coulthard verwacht dat de passie en energie van de Nederlandse racefans dit weekend ook beloond gaat worden met een overwinning van de lokale favoriet: “Ik denk dat het dit weekend voor Max is. Dit circuit vergt volledig geloof en toewijding. Hij kent deze baan en hij heeft er al eerder gereden. Ik denk dat het een paar rondjes zal duren voordat ook Lewis Hamilton zich er thuis zal voelen, maar ik denk echt dit een circuit is dat gemaakt is voor iemand als Max.”

Tijd rijp voor wereldtitel Verstappen

Met een overwinning zou Verstappen ongeacht het resultaat van Hamilton weer terug aan de leiding komen in de strijd om de wereldtitel. Volgens Coulthard is de tijd rijp voor de Nederlander om dit jaar Hamilton te onttronen: “Het zijn twee verschillende coureurs op twee verschillende punten van hun carrière. Aan de ene kant heb je Lewis, een zevenvoudig wereldkampioen die het einde van zijn carrière nadert. En aan de andere kant heb je Max, een 23-jarige jonge en hongerige professional. Beiden verdienen de wereldtitel, maar ik denk dat dit de juiste tijd is voor Max. De tijd is rijp voor Max om zijn eerste wereldtitel te pakken. Het zou geweldig zijn voor hemzelf, maar ook voor de sport.”

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met David Coulthard.