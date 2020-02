Pirelli test nieuwe band als 'Plan B' voor Zandvoort

Op Zandvoort zijn in de afgelopen winter twee kombochten aangelegd, met een banking van 32 procent. Vooral de laatste daarvan, de Arie Luyendykbocht, maakt de tongen los. Formule 1-auto's zouden daar tijdens de Grand Prix van Nederland volgas en met open DRS doorheen moeten. Daardoor zou het nieuwe profiel van de bocht betere inhaalmogelijkheden kunnen bieden op weg naar de Tarzanbocht.

Die banking van 32 procent is uniek in de Formule 1 en bezorgt de engineers van bandenleverancier Pirelli extra kopzorgen. Zij moeten er namelijk zeker van zijn dat hun banden op het duinencircuit de extra krachten kunnen doorstaan die zo'n kombocht oplevert. De F1 heeft namelijk geen goede herinneringen aan bankings. In 2005 waren de banden van Michelin niet opgewassen tegen de laatste bocht van het circuit op Indianapolis. Na een zware crash tijdens de trainingen van Ralf Schumacher, door een klapband, kregen Michelin-teams de boodschap om niet deel te nemen, wat op een farce uitdraaide met slechts zes auto's op Bridgestone-rubber.

Pirelli wil absoluut zo'n scenario vermijden, zeker omdat de banking in de Luyendyk twee keer zo steil is als die van Indianapolis. Daarom heeft het voor Zandvoort een speciaal prototype ontwikkeld van de voorband, die in de tweede testweek van Barcelona op vraag van de Italianen wordt uitgeprobeerd door de teams. De speciale voorband is een Plan B voor het geval dat de banking problematisch blijkt voor 'normale' banden. "Het prototype is ontworpen met een iets andere constructie, omdat we nog steeds data analyseren die van Zandvoort komt", stelde Pirelli F1-baas Mario Isola tegenover onder meer Motorsport.com. "We hebben de banking geanalyseerd en het plan is om deze banden te gebruiken met een iets hogere bandendruk."

"Er is zeker geen paniek"

Isola benadrukt dat er in principe niets mis is met de banking of met de huidige constructie. Pirelli wil zich gewoon voorbereiden omdat het van de circuitbouwers in Zandvoort nog niet alle definitieve gegevens over het circuit heeft ontvangen. Bovendien heeft het circuit net een nieuwe asfaltlaag gekregen. Pirelli heeft een band nodig die bij alle parameters past en dus kan het met twee verschillende voorbanden meer terrein beslaan. "Omdat we nog niet van alles op de hoogte zijn en nog niet de ultieme data hebben van het circuit over het asfalt, is het idee om [in Barcelona] een licht andere constructie te testen", vervolgde Isola. "Die werkt op een andere manier en is meer resistent. Dat is met de FIA besproken en goedgekeurd. Er is zeker geen paniek. Het is gewoon een serieus en professioneel proces. We willen goed voorbereid zijn. Het is best mogelijk dat we uiteindelijk de normale banden zullen gebruiken. Maar we willen ook de andere constructie een keer testen en met de wintertest hier in Barcelona hebben we daar een mooie kans voor."

Teams krijgen op het Circuit de Barcelona-Catalunya de C2-compound ter beschikking. Als dat experiment geslaagd blijkt, zal de constructie op alle compounds worden toegepast, zo lichtte Isola toe: "In de reglementen staat dat we een extra prototype kunnen testen, twee sets per wagen. We gaan elke wagen hier dus twee sets van de prototypes aanbieden voor de tweede test."

Met medewerking van Adam Cooper