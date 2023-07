Pirelli eens met kritiek op nut van regenband in Formule 1

Bandenleverancier Pirelli neemt altijd drie soorten slicks, intermediates en regenbanden mee naar de Formule 1-races. Over de regenband is echter een hoop te doen, aangezien deze vrij weinig gebruikt wordt. Vaak worden de omstandigheden voor de regenband als te gevaarlijk gezien voor de Formule 1 vanwege de enorme spray die ermee gepaard gaat, maar daardoor blijven de banden met blauwe markeringen vaak in de Pirelli-stalling staan.

De sprintrace op Spa-Francorchamps bleek daar een goed voorbeeld van. Vlak voor de start teisterde een stevige regenbui het circuit waardoor de start werd uitgesteld. Vervolgens werd deze achter de safety car aangevangen, waarbij coureurs verplicht waren om op de regenband te starten. Ze reden uiteindelijk meerdere ronden om het staande water weg te werken en de spray te verminderen, maar binnen twee ronden van de echte start van de race dook iedereen naar binnen voor de intermediates.

Meerdere coureurs hebben daarom hun vraagtekens gezet achter het nut van deze regenband. Mercedes-coureur George Russell noemt deze 'behoorlijk nutteloos' terwijl Fernando Alonso aangeeft dat deze banden 'zelfs achter de safety car oververhit' raken. Verrassend genoeg heeft Pirelli's motorsportbaas Mario Isola zich achter deze opmerkingen van de coureurs geschaard. Hij stelt namelijk ook dat de regenbanden alleen van pas komen voor omstandigheden waarbij de safety car vereist is.

"We moeten allereerst twee problemen van elkaar onderscheiden: het ene is de performance van de regenband, het ander het zicht", zegt Isola. "Voor wat de prestatie betreft: toen we deze banden ontwikkelden, vonden we een veel, veel beter resultaat dan de oude regenband", doelt de Italiaan op het feit dat zij vijf seconden per ronde wisten te vinden. "Het is misschien niet genoeg, maar we hebben een stap gezet. Het opwarmen was geen probleem. Alle teams hebben gestemd voor de introductie van een nieuwe regenband tijdens het seizoen omdat zij data van onze test hadden. Misschien is deze performance nog niet goed genoeg om de juiste cross-over met intermediates te genereren...", erkent de Pirelli-baas.

Intermediate plus

De regenbanden worden tegenwoordig vooral gezien als 'safety car-banden'. "Zijn het safety car-banden?", vraagt Isola zich af. "We praten heel vaak over het zicht. Dat is een probleem en de FIA werkt er duidelijk, samen met de teams, aan om met onderdelen te komen [de spatborden] die het zicht kunnen verbeteren door de spray die van de banden en diffuser komt te verminderen", legt hij uit. "Als het idee is om te blijven zoeken naar onderdelen die de spray kunnen verminderen en daarmee [de coureurs] de kans geeft om in full wet-omstandigheden te rijden, moeten we de twee producten behouden", doelt Isola op de intermediates en regenbanden. "Maar als de regenband alleen achter de safety car gebruikt wordt, ben ik het met de coureurs eens dat het op dit moment een nutteloze band is. We moeten dus besluiten welke kant we voor de toekomst op willen gaan om het product te ontwikkelen dat nodig is voor de Formule 1."

Isola denkt niet alleen in problemen, maar ook in oplossingen. Hij stelt de ontwikkeling van een zogenaamde 'super intermediate' of 'intermediate plus' voor, een bandencompound die tijdens het seizoen 2024 geïntroduceerd zou kunnen worden als oplossing. Pirelli heeft jaren geleden al het profiel van deze banden ontworpen. Ze zouden gebruikt kunnen worden voor de overgang van een baan waar volgens de FIA het zicht te slecht is, naar de droogweerbanden. Als bijkomend voordeel zou de introductie van één bandentype voor nat weer Pirelli helpen om de lading te verminderen en de duurzaamheid te verbeteren, een kwestie die de aanleiding vormde voor het recente kwalificatie-experiment met alternatieve bandentoewijzing in Hongarije en het opgeschorte verbod op het gebruik van bandenwarmers.