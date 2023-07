Russell hekelt regenband: “Tamelijk nutteloos, echt heel slecht”

De coureurs gingen zaterdag in de sprintrace op Spa-Francorchamps achter de safety car van start op full wets - dat is verplicht volgens het reglement - maar stapten nadat zij waren losgelaten al snel over op intermediates. De ene helft van de grid maakte al een pitstop aan het einde van de laatste formatieronde, de andere helft volgde aan het einde van de eerste raceronde. Niet verrassend, vindt George Russell.

“De full wets zijn tamelijk nutteloos. Ze zijn echt heel slecht”, aldus Russell. “Ze zijn waarschijnlijk zes of zeven seconden per ronde langzamer dan de intermediates. De enige reden om voor full wets te kiezen, is dat je op intermediates last hebt van aquaplaning. Dus dat moet aanzienlijk verbeterd worden. Met relatief weinig water heb je toch veel last van aquaplaning. Ik herinner me nog oude onboard-beelden van Felipe Massa en Robert Kubica op Fuji in 2007. Daar was zoveel water, maar ze reden nog steeds voluit.”

Daarmee refereert Russell aan een fel gevecht tussen Massa en Kubica in de slotfase van de doorweekte Japanse Grand Prix in 2007, die destijds op de Fuji Speedway werd gehouden in plaats van Suzuka. “En ik herinner me testdagen hier in de Formule 3 en Formule Renault met banden van Michelin en Hankook. Ook toen was aquaplaning niet echt een probleem”, vervolgt Russell. “Ik snap dat we nu ruim driehonderd kilometer per uur rijden. Dat maakt het niet eenvoudig, maar er moeten wel aanzienlijke verbeteringen worden doorgevoerd.”

Russell vindt het verstandig dat de FIA de start van de sprintrace had uitgesteld vanwege de regen, maar wat betreft een start achter de safety car heeft hij misschien nog een beter idee. “Ik heb niet het gevoel dat die vier ronden achter de safety car ons veel hebben opgeleverd. Misschien moeten ze ons in de toekomst twee, drie, vier ronden op volle snelheid laten rijden, dan de safety car naar buiten brengen om het veld te neutraliseren en daarna de race officieel starten. Na twee ronden racen waren de omstandigheden namelijk al een stuk beter.”

Video: De samenvatting van de sprintrace in België