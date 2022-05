De populariteit van de Formule 1 in Amerika neemt de laatste jaren flink toe. Met name de Netflix-hitserie Drive to Survive heeft een belangrijke rol gespeeld. De sport wil de komende jaren nog verder groeien op de Amerikaanse markt. De eerste stap wordt dit weekend gezet met de unieke Grand Prix van Miami op een nieuw stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium. Viaplay zendt alle trainingen, de kwalificatie en de race live uit. Met onderstaand overzicht mis je niets.

Kijk je liever via F1TV? Dan vind je het volledige uitzendschema hier: Overzicht: De F1TV programmering tijdens het F1-weekend in Miami

Viaplay F1-uitzending donderdag 5 mei 2022

De Formule 1-fans die echt niet kunnen wachten tot het weekend in Miami begint, kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag al inschakelen. De Miami GP Opening Show wordt namelijk live uitgezonden door Viaplay. Deze liveshow vol muziek, teampresentaties en interviews is volledig te zien en brengt je alvast in de ultieme Miami-vibe.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Donderdag 5 mei Miami GP Opening Show 02.00u 03.00u

Viaplay F1-uitzending vrijdag 6 mei 2022

Vanwege het tijdsverschil met Florida vinden de vrije trainingen pas in de Nederlandse avond plaats. De beide trainingssessies worden door Viaplay zoals gebruikelijk live uitgezonden. Het verslag van de eerste vrije training op het Miami International Autodrome begint om 20.25 uur Nederlandse tijd. Het commentaar wordt verzorgd door Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. De F1-liefhebbers kunnen daarna blijven hangen voor een uitgebreide samenvatting van de Miami GP Opening Show die op donderdagavond lokale tijd plaatsvond.

Aansluitend wordt de talkshow Shakedown uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt een aantal Nederlandse gasten waarmee wordt voorbeschouwd op het naderende weekend. Ook wordt er geschakeld met Miami, waar pitreporter Stephane Kox ter plaatse is.

Om 23.25 uur begint het liveverslag van de tweede vrije training in Miami. Het commentaar hierbij wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, vanaf locatie bijgestaan door Stephane Kox.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 6 mei Vrije training 1 20.25u 21.40u Vrijdag 6 mei Miami GP Opening Show 21.40u 22.25u Vrijdag 6 mei Studio Formule 1: Shakedown 22.25u 23.25u Vrijdag 6 mei Vrije training 2 23.25u 00.45u

Viaplay F1-uitzending zaterdag 7 mei 2022

Op zaterdag staat de belangrijke kwalificatie op het programma. Voordat het zo ver is, wordt er nog eenmaal een uur lang getraind. De vrije training wordt live uitgezonden vanaf 18.55 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voorbeschouwing op de kwalificatie begint om 21.00 uur. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met experts Ho-Pin Tung en Christijan Albers vooruit op de naderende tijdtraining. Ook wordt er geschakeld met pitreporter Stephane Kox op locatie, evenals met enkele internationale analisten. Het liveverslag van de kwalificatie begint om 21.55 uur, met commentaar van het vaste duo Valkenburg-Heemskerk. Na de sessie wordt nog uitgebreid nagepraat met de analisten aan tafel in de studio. Ook komen de hoofdrolspelers voor de microfoon van Kox.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 7 mei Vrije training 3 18.55u 20.10u Zaterdag 7 mei Voorbeschouwing kwalificatie 21.00u 21.55u Zaterdag 7 mei Kwalificatie 21.55u 23.10u Zaterdag 7 mei Nabeschouwing kwalificatie 23.10u 00.00u

Viaplay F1-uitzending zondag 8 mei 2022

De Grand Prix van Miami wordt volledig live uitgezonden door Viaplay. De uitzending begint om 20.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen haar tafelgasten Christijan Albers en Ho-Pin Tung. Zij blikken uitgebreid terug op de gebeurtenissen tot nu toe en kijken vooruit naar de race. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met coureurs en teambazen, en wordt de gebruikelijke gridwalk uitgevoerd. Om 21.25 uur schakelt men over naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die het verslag van de race voor hun rekening nemen. Na afloop van de race verzorgt Kox interviews met de hoofdrolspelers. Ook de analisten in de studio geven hun visie op de belangrijkste momenten van de wedstrijd.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 8 mei Voorbeschouwing 20.00u 21.25u Zondag 8 mei Grand Prix van Miami 21.25u 23.40u Zondag 8 mei Nabeschouwing 23.40u 00.30u

Viaplay F1-uitzending maandag 9 mei 2022

Voor wie geen genoegen kan krijgen van het raceweekend in Miami, kan op maandag terecht bij de talkshow Track Talk. Hierin blikt presentatrice Amber Brantsen met een aantal Nederlandse gasten terug op het unieke evenement in Florida. De uitzending begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending Maandag 9 mei Studio Formule 1: Track Talk 15.00u 15.45u

* Eindtijd van de programma's is een richttijd