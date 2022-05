Tsunoda: Wist niet waar ik mee bezig was in F1-debuutseizoen

Yuki Tsunoda maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut bij AlphaTauri, waar hij na één seizoen in de Formule 2 in het diepe werd gegooid. Bij zijn eerste race in Bahrein maakte hij indruk door meteen punten te pakken, maar daarna volgde een zeer moeizame periode met veel fouten. Nadat AlphaTauri de Japanner naar Italië liet verhuizen, wist hij zijn prestaties in de tweede helft van het seizoen al op te krikken. De beloning volgde in Abu Dhabi, waar hij knap vierde werd. Tijdens de eerste races van 2022 maakte Tsunoda opnieuw een sterke indruk door dichter in de buurt te zitten van zijn hoog aangeschreven teamgenoot Pierre Gasly.

Tijdens de GP van Emilia-Romagna werd Tsunoda keurig zevende, waarmee hij zijn tweede puntenfinish van het jaar behaalde. Voor zijn prestaties kreeg hij lof van teambaas Franz Tost. “Yuki heeft ten opzichte van vorig jaar een grote stap gezet. En als ik naar dit jaar kijk, moet ik zeggen dat hijzelf en zijn prestaties zich op een heel goede manier ontwikkelen”, zei de baas van AlphaTauri. Zelf vindt Tsunoda ook dat hij zich op een goede manier heeft ontwikkeld, nadat hij vorig jaar naar eigen zeggen niet wist waar hij mee bezig was.

“Ik heb veel meer controle in vergelijking met vorig jaar, zou ik zeggen”, antwoordt Tsunoda op een vraag van Motorsport.com. “Vorig jaar had ik niet volledig de controle. Ik wist niet waar ik mee bezig was. Als je iedere ronde tot de limiet pusht, dan gebeuren dat soort dingen. Dat heeft er echter wel voor gezorgd dat ik me verbeterd heb, dus het waren goede lessen voor mij als coureur. Ik kon de volgende stap zetten en daarom kan ik nu punten scoren. In vergelijking met vorig jaar is het dus een enorme stap, vooral qua race pace.”

Meer rust in gesprekken via teamradio

In 2021 viel Tsunoda niet alleen op door zijn wilde rijgedrag, maar ook door zijn zeer gepeperde uitspraken via de teamradio. Ook op dat vlak heeft hij dit jaar stappen weten te zetten. “Ik schreeuw nog wel, maar ik druk niet langer de knop voor de radio in. Dat is een enorme stap vergeleken met vorig jaar. Maar ik probeer nog altijd om kalmer te worden”, zegt hij. “Natuurlijk respecteerde ik de engineers, maar ik denk misschien dat ik nu moet proberen nog meer respect te hebben. Ik realiseerde me dat het geen zin heeft om via de radio te schreeuwen. Het is beter om met een kalme stem specifiek te vertellen over waar de beperking zit en daarna naar de volgende stap te gaan.”