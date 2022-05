Overzicht: De F1TV programmering tijdens het F1-weekend in Miami

De Nederlandse Formule 1-fan kan zich opmaken voor een paar latertjes. De Grand Prix van Miami vindt door het tijdsverschil pas laat in de Europese avond plaats. De kwalificatie start om 22.00 uur Nederlandse tijd, de race op zondag begint om 21.30 uur. In onderstaand overzicht vind je alle uitzendingen van F1TV.

Kijk je liever met Viaplay? Dan vind je het volledige uitzendschema hier: Overzicht: De Viaplay F1-programmering tijdens het GP-weekend in Miami

F1TV-uitzendingen vrijdag 6 mei 2022

De Formule 1 maakt in Miami weer gebruik van de normale weekendopzet, dus zonder sprintrace. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen verreden worden. Deze vinden voor de Nederlandse kijker pas in de avond plaats vanwege het tijdsverschil met Miami. Beide sessies worden op F1TV live uitgezonden, zonder verdere voor- of nabeschouwing. De uitzending van de eerste vrije training begint om 20.30 uur Nederlandse tijd en duurt een uur. De tweede vrije training is vanaf 23.30 uur te volgen.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 6 mei Vrije training 1 20.30u 21.30u Vrijdag 6 mei Vrije training 2 23.30u 00.30u

F1TV-uitzendingen zaterdag 7 mei 2022

Op zaterdag staat de belangrijke kwalificatie op het programma. Voor die tijd kunnen de coureurs zich nog een uur lang voorbereiden in de derde trainingssessie. De uitzending op F1TV begint om 19.00 uur. De voorbeschouwing op de kwalificatie start om 21.30 uur. Vanuit Miami blikken internationale experts terug op de vrije trainingen en kijken ze vooruit naar de naderende tijdtraining. De uitzending van de kwalificatie begint om 22.00 uur. Na afloop van de sessie vindt nog een ruime nabeschouwing plaats met interviews, analyses en meer. Dit duurt tot omstreeks 23.30 uur.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 7 mei Vrije training 3 19.00u 20.00u Zaterdag 7 mei Voorbeschouwing kwalificatie 21.30u 21.55u Zaterdag 7 mei Kwalificatie 21.55u 23.00u Zaterdag 7 mei Nabeschouwing kwalificatie 23.00u 23.30u

F1TV-uitzendingen zondag 8 mei 2022

De Grand Prix van Miami begint Nederlandse tijd pas om 21.30 uur. Het belooft dus een latertje te worden voor de fans. F1TV begint de voorbeschouwing op de race om 20.30 uur Nederlandse tijd met de pre-race show. Hierin blikken internationale experts vanaf locatie vooruit op de eerste Grand Prix in Miami. Om 21.25 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor het commentaar van het Britse Sky Sports. Uiteraard kan je zelf kiezen voor commentaar in andere talen. Na afloop van de race vindt nog een nabeschouwing plaats met daarin analyses, interviews en achtergronden.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 8 mei Voorbeschouwing race 20.30u 21.25u Zondag 8 mei Grand Prix van Miami 21.25u 23.30u Zondag 8 mei Nabeschouwing race 23.30u 00.10u

* Eindtijd van de programma's is een richttijd