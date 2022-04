Overzicht: De F1TV programmering tijdens het GP-weekend in Imola Racefans kunnen zich opmaken voor een weekend bomvol actie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Met F1TV wordt niet alleen alle Formule 1-actie live uitgezonden, je volgt er ook alle verrichtingen van de coureurs uit de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup. We hebben het uitzendschema voor je op een rijtje gezet.

Door: Casper Bekking In Imola staat het eerste sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen 2022 op het programma. Daardoor is het schema weer flink overhoop gegooid, met de kwalificatie op vrijdag en de korte race op zaterdag. Liefhebbers van raceactie kunnen zich opmaken voor een lang weekend op de bank. Het Formule 2-kampioenschap komt namelijk ook in actie. Daarnaast staat de seizoensopener van de Formule 3 en de Porsche Supercup op het programma. Kortom: meer dan voldoende raceactie! Kijk je liever met Viaplay? Dan vind je het volledige uitzendschema hier: Overzicht: De Viaplay F1-programmering tijdens het GP-weekend in Imola F1TV-uitzendingen vrijdag 22 april 2022 De Formule 1-fans kunnen zich direct opmaken voor een belangrijke dag. Door het sprintraceformat wordt de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna al op vrijdagmiddag verreden. De tijdtraining om de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag te bepalen begint om 17.00 uur. Eerder op de dag, van 13.30 uur tot 14.30 uur vindt nog een vrije training plaats. De liefhebbers van andere raceklassen kunnen ook bij F1TV terecht. De vrije trainingen van de Formule 3, Formule 2 en Porsche Supercup op Imola zijn live te volgen, evenals de kwalificaties voor de twee formuleklassen. Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 22 april FIA F3 - Training 09.55u 10.40u Vrijdag 22 april FIA F2 - Training 11.05u 11.50u Vrijdag 22 april Formule 1 - Vrije training 1 13.30u 14.30u Vrijdag 22 april FIA F3 - Kwalificatie 15.00u 15.30u Vrijdag 22 april FIA F2 - Kwalificatie 15.55u 16.25u Vrijdag 22 april Formule 1 - Kwalificatie 17.00u 18.00u Vrijdag 22 april Porsche Supercup - Training 18.30u 19.15u F1TV-uitzendingen zaterdag 23 april 2022 Op zaterdag staan de eerste races van het weekend op het programma. De meeste aandacht zal uitgaan naar de Formule 1-sprintrace. Deze gaat om 16.30 uur van start en duurt ongeveer een half uur. F1TV zendt een voor- en nabeschouwing uit met internationale experts, interviews en analyses van de belangrijkste momenten van het weekend. Eerder op de dag, van 13.30 uur tot 14.30 uur vindt de tweede F1-training plaats. Wie geen genoeg kan krijgen van de raceactie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari hoeft zich niet te vervelen. De sprintraces van de Formule 2 en Formule 3 zijn live te volgen, evenals de kwalificatie voor de Porsche Supercup. Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 23 april FIA F3 - Sprintrace 10.35u 11.20u Zaterdag 23 april Formule 1 - Vrije training 2 12.30u 13.30u Zaterdag 23 april Porsche Supercup - Kwalificatie 14.00u 14.30u Zaterdag 23 april Formule 1 - Voorbeschouwing 16.00u 16.25u Zaterdag 23 april Formule 1 - Sprintrace 16.30u 17.00u Zaterdag 23 april Formule 1 - Nabeschouwing 17.00u 17.45u Zaterdag 23 april FIA F2 - Sprintrace 17.55u 18.45u F1TV-uitzendingen zondag 24 april 2022 Op zondag staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. De race begint om 15.00 uur. De startopstelling wordt bepaald op basis van de uitslag van de sprintrace. F1TV begint om 14.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. De belangrijkste momenten van het weekend worden door internationale experts besproken. Ook zijn er interviews en analyses te zien. Na de race vindt nog de post-race show plaats. Eerder op de dag is er ook al voldoende raceactie te aanschouwen. De hoofdraces van de Formule 3 en Formule 2 worden live uitgezonden, evenals de seizoensopener van de Porsche Supercup. Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 24 april FIA F3 - Hoofdrace 08.50u 09.40u Zondag 24 april FIA F2 - Hoofdrace 10.20u 11.25u Zondag 24 april Porsche Supercup - Race 12.05u 12.40u Zondag 24 april Formule 1 - Voorbeschouwing 14.00u 15.00u Zondag 24 april Formule 1 - Race 15.00u 17.00u Zondag 24 april Formule 1 - Nabeschouwing 17.00u 18.00u * Eindtijd van de programma's is een richttijd