Rosberg zit niet te wachten op rol van Formule 1-teambaas

Nico Rosberg won in 2016 het wereldkampioenschap Formule 1 en besloot direct daarna zijn helm aan de wilgen te hangen. Na elf seizoenen in de koningsklasse van de autosport en het verwezenlijken van zijn droom, vond de Duitse coureur het welletjes geweest. Hoewel Rosberg nog regelmatig als analist te bewonderen is in de paddock, is hij niet van plan om bij een Formule 1-stal aan de slag te gaan. De intense werkdruk is niets voor hem, legt Rosberg uit in gesprek met de collega’s van het Duitse Formel1.de. “Het spreekt me niet echt aan. Het zou te veel voor me zijn. Het is een fulltime baan: 's ochtends, 's middags, 's avonds, de hele dag. Als ik zie hoe intensief Toto [Wolff] werkt, dat is niets voor mij. Dat wil ik vermijden in mijn leven. Ik heb dat als coureur meegemaakt, die intensiteit en afhankelijkheid en dat wil ik niet nog een keer.”

Ook een rentree als coureur zit er niet in, aldus de pas 35-jarige oud-coureur. Zelfs niet als er iemand hem een grote zak geld voor de neus zou houden. “Geld heeft voor mij nooit een rol gespeeld”, zegt Rosberg. “Ik had nog twee jaar te gaan in mijn contract [met Mercedes] en het salaris in dat contract had een heleboel nullen. Maar je kunt me niet motiveren met geld, daar heb ik totaal geen interesse in. Ik heb mijn carrière ingevuld zoals ik dat wilde, met een wereldtitel. Ik ben blij met mijn nieuwe leven. Dus die gedachte is nog nooit in me opgekomen en het zal ook nooit gebeuren. Dat is voorbij.”

Duurzaamheid

Rosberg houdt zich tegenwoordig vooral bezig met het helpen van bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid. Hij gelooft dat de Formule 1 inmiddels de goede kant op gaat als het op dat vlak aankomt. “De reis die de Formule 1 maakt is geweldig”, vervolgt Rosberg. “We maken het mee in de Extreme E-klasse: hoe kunnen we een duurzaam autosportformat zijn? De Formule 1 is daar nu ook mee bezig.”

Bij die verduurzaming moet de sport vooral kijken naar synthetische brandstoffen, vindt Rosberg. “De oplossing voor het energievraagstuk is zeer interessant. Waarschijnlijk zullen we helemaal naar synthetische brandstoffen moeten overstappen en hoewel het moeilijk zal zijn om die te ontwerpen omdat het erg duur en energie-intensief is, denk ik dat dat een zeer waardevolle positionering zou zijn voor de Formule 1.”