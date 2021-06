Alonso verwacht op 'echte circuits' met rivalen te kunnen vechten

De zesde plaats van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso op het Baku City Circuit was een aardige opsteker voor Alpine, dat in de afgelopen races de rivalen Ferrari en Mclaren flink meer punten zag pakken. Alonso denkt echter niet dat zijn team erg ver achterloopt bij die concurrenten. Volgens de Spaanse coureur zou met name Ferrari – met pole-positions in Monaco en Baku – baat hebben gehad bij het specifieke karakter van die beide stratencircuits. “Op stratencircuits helpt het prepareren van de banden onze tegenstanders op de een of andere manier om hun prestaties te verbeteren. Zij vochten voor pole-position, maar we geloven niet dat ze ook echt een betere auto hebben. Het is gewoon de manier waarop ze de banden voor een stratencircuit instellen.”

Alonso is er dan ook van overtuigd dat wanneer de Formule 1 terugkeert naar reguliere circuits, het beter zal gaan met Alpine. Volgende week wacht op Paul Ricard de eerste test voor de Franse stal. “In Monaco en Baku hebben we een beetje [aan prestaties] verloren”, zei Alonso. “In Monaco was het slechter, terwijl we in Baku dichter bij elkaar zaten, maar ik denk dat we kunnen terugkeren naar de vorm die we in Barcelona en Portimao hadden. We hopen dat we in Frankrijk die vorm kunnen herpakken. Daarna zijn er geen stratencircuits meer, zelfs Singapore is weg. Dus misschien gaan we terug naar meer normale prestaties.”

Ook voor Alonso zelf was de zesde plaats in Baku een opsteker. De afgelopen maanden waren er wat vraagtekens over zijn terugkeer in de Formule 1, maar de 39-jarige Spanjaard is duidelijk over zijn comeback. “Ik was niet al te ongelukkig over sommige races die [door de buitenwereld] als ‘erg slecht’ werden betiteld. Ik denk niet dat ze zo slecht waren”, vervolgde Alonso. “In Barcelona stonden we duidelijk op één stop en daar hebben we niet gepresteerd. Maar we zaten in Monaco min of meer op hetzelfde tempo als Esteban [Ocon] en ik denk dat ik daar twee seconden achter hem eindigde.”

“Het bleef zich elk weekend maar herhalen”, zei Alonso over de kritiek aan zijn adres. “De opinie was dat ik het erg moeilijk zou hebben, zelfs in vergelijking met andere coureurs zoals Daniel [Ricciardo] die dit jaar van team zijn veranderd. Maar dat is niet eerlijk. Er is denk ik een heel groot verschil tussen hun worstelingen en die van mij. Ik heb me nooit zorgen gemaakt, ik wist dat het gewoon een kwestie van tijd was.”