“Veelbelovende theorie” geeft Mercedes F1-team hoop na vormdip

Met een desastreuse pitstop voor Valtteri Bottas in Monaco en het per ongeluk indrukken van de ‘magic button' door Lewis Hamilton in Baku, heeft het Formule 1-team van Mercedes twee races op rij op zijn minst een podiumfinish in het putje gegooid. Daarbovenop kwam ook nog eens een gebrek aan snelheid op beide stratencircuits, waardoor Mercedes de afgelopen twee races slechts zes WK-punten bij elkaar heeft weten te sprokkelen. Een resultaat dat door teambaas Toto Wolff als “onacceptabel” werd bestempeld.

Ondanks het teleurstellende resultaat is Mercedes wel met enige hoop teruggekeerd naar de fabriek in Brackley. Technisch directeur Mike Elliot heeft namelijk onthuld dat het team in Baku de W12 beter heeft leren begrijpen, waardoor het nieuwe problemen in de komende races mogelijk beter kan tackelen.

Veelbelovende theorie

“Voorafgaand aan het weekend wisten we al dat we wel wat problemen zouden krijgen, maar we hadden niet verwacht dat we de tweede vrije training op vrijdag zouden eindigen waar we hem geëindigd zijn”, vertelt Elliott in de gebruikelijke debrief van Mercedes. “We hebben een aantal tests uitgevoerd om de zaak beter te leren begrijpen, daar zijn een paar theorieën uit voortgekomen, waarvan er eentje echt veelbelovend is. Helaas gebeurde dit pas in de derde vrije training en nadat we de longruns al hadden gedaan. We hadden dus wel een goede snelheid gevonden voor de kwalificatie, maar voor het hele raceweekend en de race zelf hebben we waarschijnlijk niet de beste afstelling kunnen vinden."

“Het is iets waar nog naar moeten kijken. We moeten kijken hoe we afstelling kunnen aanpassen aan de veranderingen die we hebben doorgevoerd en dat meenemen naar komende raceweekenden als we tegen dezelfde problemen aanlopen. Daarnaast moeten we in ons achterhoofd houden dat Baku en Monaco waarschijnlijk wel uitzonderingen waren en hopen we de komende races niet tegen dezelfde problemen aan te lopen. We duimen dat we er daar beter voor staan.”

Opwarmen voorbanden het voornaamste probleem

Elliot legde verder uit dat Mercedes in Baku vooral problemen had met het op temperatuur krijgen van de voorbanden: “Een van de uitdagingen op dit circuit is het opwarmen van de voorband, naast het feit dat dit echt een circuit is waar je vertrouwen nodig hebt. De muren staan dichtbij en als je een fout maakt, hang je erin. Deze twee dingen gaan een beetje hand in hand met elkaar. Als je net iets sneller gaat, als je net iets dichter bij de muur komt omdat je net wat meer vertrouwen hebt, krijg je ook meer temperatuur in je banden omdat je ze harder laat werken. Als je meer temperatuur in je banden krijgt, krijg je meer grip en ga je sneller, dat leidt tot een opwaartse spiraal.”

“Afgelopen weekend had Lewis denk ik net een stapje kunnen zetten in VT3, waardoor hij wat meer uit de auto kon halen. Nadat we eerst worstelden met de auto konden we ons nu opeens mengen met de snelste rijders vooraan, die stap heeft Lewis meegenomen naar de kwalificatie. De tweede tijd in Q3 had hij niet alleen te danken aan dat ene snelle rondje, hij was de hele kwalificatie snel. Valtteri is daarentegen niet in die positie gekomen denk ik. Hij wist net niet dat laatste beetje vertrouwen te vinden om ook die opwaartse spiraal te pakken te krijgen.”

Bekijk de hele debrief van Mercedes na de GP van Mercedes