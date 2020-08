Motorhomes keren op Spa terug in Formule 1-paddock

Door het wereldwijde coronavirus zag de Formule 1-wereld er bij de herstart van het seizoen in juli heel anders uit dan we gewend waren. Geen fans, nauwelijks media en een zeer bescheiden en afgesloten paddock. Bij de Grand Prix van België van aankomend weekend keren we weer iets meer terug naar normaal met de rentree van de motorhomes. De luxe faciliteiten van de teams bleven de eerste zes races van het jaar op stal. Enerzijds om geld te besparen, anderzijds om het aantal medewerkers dat bij een GP aanwezig moest zijn te beperken. Er zijn immers heel wat werklieden nodig om een motorhome op te bouwen. De teams werden daarom ondergebracht in de reeds aanwezige gebouwen van het circuit of in riante campers.

Tijdens de reeds verreden races bleek echter dat de uitgaven voor de huur van dergelijke onderkomens en de ruimten op het circuit, evenals het regelen van externe catering, uiteindelijk hoger zijn dan wanneer men zelf de eigen motorhomes meebrengt. Daarom keren ze volgens Auto Motor und Sport in Spa weer terug.

Voor de opbouw zijn speciale troepen aangesteld, die volgens de geldende coronamaatregelen ver verwijderd dienen te blijven van de leden van de raceteams. Ook zijn gasten nog niet welkom. Enkel wie tot de Formule 1-bubbel behoort, waaronder het handjevol journalisten, heeft toegang. Er wordt aangenomen dat teams als Mercedes niet met hun gebruikelijke, enorm grote motorhome zullen uitpakken. Dat heeft gezien de beperkte hoeveelheid personeel in de paddock ook weinig zin. Daarom zal vooral gekozen worden voor een wat kleiner exemplaar dat doorgaans tijdens de tests wordt gebruikt.