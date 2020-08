Verstappen verwacht ‘heel snel’ Mercedes op Spa-Francorchamps

Verstappen staat op de tweede plaats in het rijderskampioenschap en ook in het kampioenschap voor constructeurs bezet Red Bull Racing de tweede stek. Spa-Francorchamps is de afgelopen jaren voor Verstappen een belangrijke race geweest aangezien het feitelijk zijn thuisrace was, maar dat werd niet altijd uitbetaald in succes. Vorig seizoen was de race van Verstappen al na een paar bochten voorbij toen hij in de eerste bocht een touché had en vervolgens strandde in Raidillon.

Ondanks dat ziet Verstappen het nog altijd als een van zijn favoriete circuits: “Ik hou van Spa, het is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd heel fijn om er weer te rijden”, verklaarde hij. “Het is een old school circuit en op bepaalde plekken heb je niet veel ruimte. Het hoogteverschil speelt een belangrijke rol, je gaat op en neer en er zijn niet veel langzame bochten. Dat is in de Formule 1 heel fijn omdat je dan echt een goed gevoel krijgt voor de snelheid van de wagen, vooral in de middelste sector is dat het geval.” Pouhon is om die reden een van de beste bochten op de F1-kalender, vindt Verstappen: “Specifiek is Pouhon het mooiste, in de bocht naar links ga je ontzettend hard. Het is cruciaal om de balans in de drie sectoren op orde te krijgen, dus her en der moet je een compromis vinden. We rijden met weinig downforce, met weinig vleugel. Het betekent dat de wagen echt veel beweegt en dat maakt het des te spannender.”

De krachtsverhoudingen in de Formule 1 zijn op dit moment duidelijk. Mercedes steekt er met kop en schouders bovenuit terwijl Red Bull op een comfortabele tweede plaats staat. Verstappen bracht de afgelopen races in niemandsland door en moet profiteren van de steken die de heren Lewis Hamilton en Valtteri Bottas laten vallen. Dat lukt tot nu toe heel aardig, al heeft Hamilton inmiddels een flinke voorsprong. “We staan tweede in beide kampioenschappen en moeten ervoor zorgen dat we het momentum volhouden”, vervolgde Verstappen. “Je kunt hier vanwege de lange rechte stukken goed inhalen, maar ik verwacht ook dat de teams achter ons kort zullen staan in de kwalificatie. We weten dat Mercedes veel vermogen heeft en ze zullen zeker snel zijn.” Wisselende resultaten geven Verstappen niet het vertrouwen dat hij mee kan doen om winst, maximaliseren is het devies: “De afgelopen jaren waren een beetje wisselend qua resultaten, maar je weet het nooit. We verwachten niet dat deze race onze beste is vanwege de lay-out van het circuit en ons pakket, maar we zullen net als tijdens de vorige races weer hard pushen. Als team moeten we maximaliseren.”