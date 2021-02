Norris na eerste ronden in de MCL35M: "Voelde goed"

De nieuwe auto van het team uit Woking – voor het eerst sinds 2014 weer voorzien van een Mercedes-motor – werd maandagavond gepresenteerd. Vandaag mocht Norris voor het eerst instappen in de MCL35M, al betrof het een ‘filmdag’ waarop de wagen met demonstratiebanden slechts een maximum van honderd kilometer mocht afleggen.

Na afloop sprak Norris met Sky Sports. De Engelsman was vooral blij om voor het eerst sinds de Grand Prix van Abu Dhabi op 13 december 2020 weer in actie te mogen komen in een F1-wagen. “Het voelt goed om in de machine te mogen zitten waaraan iedereen zo hard heeft gewerkt. Mijn complimenten en dank gaan dan ook uit naar het voltallige team.”

De omstandigheden voor een shakedown waren niet optimaal. Het miezerde op Silverstone bij temperaturen die net boven nul lagen. “Het was moeilijk om een goede eerste indruk te krijgen, maar het voelde gewoon weer goed om in een racewagen te zitten. Ik had hier en daar wat over- en onderstuur en daar houd ik wel van”, vervolgde Norris, die zijn teammaat Carlos Sainz zag vertrekken naar Ferrari en het dit seizoen moet doen met een nieuwe collega: Daniel Ricciardo.

Norris is nu dus de ervarener McLaren-coureur en dat vraagt om een iets andere rol binnen het team. “De voorbereidingen begonnen natuurlijk al maanden geleden, maar dit is de eerste dag waarop ik zelf met verbeteringen en aanpassingen zal moeten komen. Ik zal wat meer impact moeten hebben, wat meer feedback moeten geven om deze auto zo snel mogelijk te maken. Het is nog vroeg. We moeten nog heel veel zaken doornemen en heel veel ronden afleggen. Ik heb al wat verbeterpunten die betrekking hebben op het comfort en de rij-eigenschappen, maar tot nog toe heb ik weinig echte klachten.”

De eerste Grand Prix staat al over ruim een maand gepland, op 28 maart in Bahrein. Norris heeft nog geen idee hoe de vlag er tegen die tijd bijhangt. “Het zal vast dicht bij elkaar liggen, iedereen werkt zo hard als het kan. Ze proberen allemaal kleine verbeteringen aan te brengen, maar wij hopen dat net iets beter te doen. We zullen in Bahrein wel zien waar we staan.”