CEO Williams pleit voor onafhankelijke motorleverancier in F1

De Formule 1 maakt sinds 2014 gebruik van V6-turbomotoren met twee hybride componenten. De reglementen voor de krachtbron zijn echter zo complex dat de kosten enorm hoog zijn, wat weer als gevolg heeft dat er slechts vier fabrikanten present zijn in de F1. Dat zijn autofabrikanten Ferrari, Mercedes, Renault en Honda, van wie laatstgenoemde eind 2021 de stekker uit het F1-project trekt en de technologie overdraagt aan Red Bull. Onafhankelijke motorfabrikanten zijn er sinds eind 2013, toen Cosworth uit de F1 vertrok, niet meer.

Nieuwbakken Williams CEO Capito is echter van mening dat het voor de F1 van belang is dat er onafhankelijke motorbouwers in de F1 zitten. Hij pleit dan ook voor simpelere reglementen en goedkopere motoren. “Op dit moment is het voor een privéteam niet mogelijk om te concurreren en te overleven. Dat moet anders worden”, wordt hij door Speedweek geciteerd. “Met het budgetplafond is een belangrijke stap gezet. Het probleem is nu dat er geen onafhankelijke motorfabrikant is, want de reglementen zijn zo gecompliceerd en de kosten voor een motor zijn zo hoog dat geen enkele onafhankelijke motorleverancier zich dat kan veroorloven. Je zou erover moeten nadenken: hoe kan je een reglement creëren waarvan een onafhankelijke fabrikant kan leven?”

Zoektocht naar de pioniersrol

De F1 denkt nu na over de motor van de toekomst, waarbij serieus gekeken wordt naar het inzetten van synthetische brandstoffen. Dat moet een alternatief worden voor elektrische aandrijving en Capito juicht dat toe, want diversificatie is volgens hem nodig in zowel de automobielindustrie als in de autosport. “De autosport moet ook in de toekomst relevant zijn en oplossingen vinden om klimaatneutraal te worden. Op die manier kunnen ze hun pioniersrol terugkrijgen”, aldus Capito. Hij benadrukt ook de sociale rol van de verschillende raceklassen in het verspreiden van kennis over nieuwe technologie. “De autosport kan haar fans aanmoedigen om bepaald gedrag aan te passen.”

Voor het vervoer op de openbare weg pleit Capito, in het verleden onder andere topman van Volkswagen Motorsport, dus ook voor diversificatie qua aandrijflijnen. “Alles wat elektrisch aangedreven kan worden, moet in de toekomst ook elektrisch rijden”, stelt hij. “Kan het niet elektrisch, zoals bijvoorbeeld bij vrachtwagens, dan is waterstof een uitkomst. Maar als je schepen en vliegtuigen op een CO2-neutrale manier wil laten voortbewegen, dan kan dat niet elektrisch of op waterstof. Daarom heb je dus diversificatie nodig.”