Honda nam al na wintertest maatregelen tegen coronavirus

Kort na de aankondiging van de afgelasting van opening van het nieuwe Formule 1-seizoen maakte Honda bij monde van Katsuhide Moriyama al duidelijk dat het bedrijf zich kon vinden in de annulering. In gesprek met As-web.jp gaf directeur Masashi Yamamoto een uitgebreidere verklaring over waarom het Japanse bedrijf zich achter het besluit schaarde. “Honda gelooft dat wij moeten denken aan onze klanten. We moeten de gezondheid en veiligheid van onze klanten en alle betrokkenen altijd in ons achterhoofd houden. Het besluit om in zo’n situatie af te gelasten is helemaal terecht.”

In de afgelopen weken is de situatie rond het coronavirus wereldwijd in rap tempo verslechterd, waardoor overal ter wereld race-evenementen afgelast worden. Toch nam Honda al na de wintertests maatregelen tegen de verspreiding van het virus onder haar medewerkers. “Omdat Honda’s afdeling in Milton Keynes twee gebouwen heeft, een nieuwe en een oude, werkte de unit die terugkeerde van de test twee weken in het oude gebouw”, verklaart Yamamoto de manier waarop ingegrepen werd.

Oorspronkelijk was het plan dat onder andere Honda-president Takahiro Yago te gast zou zijn tijdens de seizoensopener. Dat is gebruikelijk bij de autofabrikant, maar door het coronavirus is daar ook een streep door getrokken. “De president, vice-president en andere directieleden zouden dit jaar komen om ons aan te moedigen. Het is belangrijk om de F1 te steunen, maar wat betreft het managen van de gezondheid gaat het om het hele bedrijf”, zegt Yamamoto. “Ik was van plan om naast de directie nog meer gasten uit te nodigen, maar door gezondheidsrisico’s heb ik ze allemaal afgezegd. Vlak voordat wij uit Japan vertrokken keken wij naar de stand van zaken op dat moment, zagen dat het een lastige situatie was en besloten daarom dus om het te annuleren.”