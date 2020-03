Sainz steekt collega's in Australië hart onder de riem

Sainz’s team McLaren vormde vorige week het middelpunt van de coronacrisis die de Grand Prix van Australië trof. Een medewerker van het team werd in Melbourne positief getest op het virus, waarna de stal besloot direct terug te keren naar Europa en vrijwillig in quarantaine te gaan.

Ook Sainz zit in quarantaine en maakt het goed, zo deelt hij op Twitter. "Ik voel me op het moment prima, maar zoals je weet betekent dat niet dat ik niet besmet ben of dat ik de symptomen nog kan krijgen. Voor ieders gezondheid: het is erg belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen van de experts op te volgen."

De quarantaine vergt wat aanpassingen, maar het isolement zelf valt reuze mee, aldus Sainz: "Het was even een paar dagen druk om alles te organiseren. Uiteraard verveel ik me best, maar dat zal bij iedereen wel zo zijn. Ik sport wat, probeer mezelf bezig te houden en doe verder wat dingen die ik normaal nooit zou doen omdat ik zoveel onderweg ben."

Verder steekt Sainz zijn teamcollega’s die nog in Australië in quarantaine zitten een hart onder de riem: "Ik weet zeker dat we hier goed uitkomen en zodra we hier klaar mee zijn is het back to business. En als het virus voorbij is dan gaan we racen. Ik kan niet wachten."