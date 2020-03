Beste van social media: De paddock probeert zich bezig te houden

Pacific F1 deed in de jaren 90 al aan quarantaine

Pacific slaagde er in de jaren 90 vaak niet in om zich te kwalificeren voor een Formule 1 Grand Prix. Het uitstekende historische Twitter-account over het team herinnert ons daar nog eens fijntjes aan. Het team hield toen al afstand met de anderen, zoals in deze coronatijden wordt voorgeschreven, door simpelweg de grid niet te halen.

Williams-fans zien dan toch nog pitstops in Melbourne

Deze Williams-fans probeerden op een creatieve manier toch nog wat aan hun F1-weekend te hebben. Wat ons vooral verbaast is dat de politie meewerkte aan deze pitstop.

Alex Marquez is de wanhoop nabij

MotoGP-rookie Alex Marquez zal nog een tijdje op zijn debuut naast broer Marc Marquez moeten wachten. Bij de jongste Marquez is het geduld nu al op. Na amper drie dagen thuis begint hij zich al te verkleden.

WK voor golfkarretjes van start gegaan

Albert Park kreeg dan wel geen Formule 1-wagens te zien, maar het WK voor golfkarretjes is wel gewoon doorgegaan.

Toyota denkt vooruit

Het Toyota LMP1-team probeert in Keulen ook de tijd te doden. Het marketingteam werkt al aan campers voor volgend jaar in de kleuren van alle prototypes van het merk.

Norris wordt ook in F1 2019 niet graag ingehaald

De simracer Tiametmarduk was bijzonder enthousiast toen hij Lando Norris wist in te halen in een potje F1 2019. Norris was iets minder onder de indruk.

Lando, je bent een F1-rijder?!

Nou goed. Lando Norris had zelf niet door dat de race begon met een formatieronde. Dat had als F1-rijder ook wel gemogen?

Flappy Pato

Ook IndyCar-rijder Pato O'Ward verveelt zich steendood. Een andere verklaring hebben we hier niet voor!