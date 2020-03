"Afgelasting Australië enige logische oplossing", zegt Honda

Het Formule 1-seizoen 2020 zou dit weekend van start gaan in het Australische Melbourne, maar enkele uren voor de start van de eerste vrije training werd er toch een kruis door de seizoensopener gezet. De aanleiding daarvoor is het coronavirus, wat over de hele wereld heeft geleid tot een reeks maatregelen. Ook in de auto- en motorsportwereld is dat niet zonder gevolgen geweest, getuige de reeks races die uitgesteld en afgelast werden en races die wel doorgaan, maar waar geen publiek welkom is. Toch leek de Formule 1 lang niet te willen wijken voor het coronavirus.

Uiteindelijk volgde kort voor aanvang van de eerste vrije training de afgelasting van de Australische Grand Prix. Een dag eerder trok McLaren zich al uit de race terug, nadat een van de medewerkers besmet bleek te zijn met het virus. Honda staat achter het besluit van de F1, de FIA en de organisator van de Australische GP om de race te annuleren, iets wat volgens hoofd communicatie Katsuhide Moriyama onvermijdelijk was nadat de wereldgezondheidsorganisatie WHO de uitbraak uitriep tot pandemie. “We wilden hier allemaal graag racen, maar de COVID-19-situatie verslechterde snel. Vanaf het moment dat het officieel tot een pandemie uitgeroepen werd, was deze afgelasting de enige logische oplossing.”

In de verklaring, die op het Twitter-kanaal van Honda geplaatst werd, zegt Moriyama dat de gezondheid van alle betrokkenen de hoogste prioriteit geniet. Wel hoopt hij dat het kampioenschap alsnog van start kan gaan zodra de situatie veilig genoeg is. “De gezondheid en veiligheid van iedereen in ons team, de hele F1-community en de fans op het circuit moet de hoofdprioriteit zijn. We vinden het heel jammer voor de fans die deze eerste race van het jaar bij wilden wonen. Laten we hopen dat het kampioenschap hervat kan worden zodra het veilig is.”