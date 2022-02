Hockenheim en Nürburgring in koor: Formule 1 is te duur

Ondanks de enorme automobielindustrie in Duitsland ontbreekt de grootmacht op de Formule 1-kalender. De jarenlange successen van Mercedes en de opkomst van Mick Schumacher hebben daar weinig aan kunnen veranderen. De populariteit van de sport is sinds de hoogtijdagen van Michael Schumacher flink gedaald. In het coronajaar 2020 keerde de Nürburgring eenmalig terug, een jaar eerder werd voor het laatst op de Hockenheimring geracet.

Hoewel de Formule 1-kalender voor 2022 het hoogste aantal races ooit beslaat, ontbreekt Duitsland op het programma. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan interesse, want beide circuits willen maar wat graag een Grand Prix organiseren. Met name het financiële plaatje is een probleem. “Zolang er veel landen bereid zijn om voor de organisatie van een Formule 1-race sommen geld neer te tellen die totaal niet terug te verdienen zijn, is het lastig om mee te spelen met dit concert”, concludeert Jorn Teske, een van de directeuren van de Hockenheimring, in gesprek met het Duitse DPA. “Dat wij interesse hebben om hier een Formule 1-race te laten plaatsvinden, is niet nieuw. We weten welke horden overwonnen moeten worden. De financiële horde met de startfee is een groot obstakel.”

Ook de Nürburgring zou de koningsklasse van de autosport graag weer ontvangen. De baan in de Eifel loopt echter tegen dezelfde problemen aan, zo benadrukt woordvoerder Alexander Gerhard: “We zouden dolgraag de F1 weer op de Nürburgring begroeten. Het moet echter wel financieel haalbaar zijn.”

Roulatieschema

Een roulerend schema, met het ene jaar een Grand Prix op de Nürburgring en het andere jaar op de Hockenheimring, is nog altijd een plan dat op tafel ligt. In het verleden werd dit principe ook al met succes toegepast. Teske: “Wat mij betreft is dat helemaal geen compromis, maar een ideale oplossing. Dat is ons streven.”