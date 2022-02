Het McLaren F1 Team maakte op woensdag bekend dat Lando Norris een nieuw contract heeft getekend. De Brit ligt daarmee tot eind 2025 vast bij de formatie uit Woking. Het nieuws is vrij opmerkelijk, aangezien de populaire rijder in mei 2021 al een meerjarig contract tekende. Zijn goede optredens in het voorbije seizoen zijn nu beloond met een opwaardering. Beide partijen zijn hierdoor voor de komende jaren verzekerd van stabiliteit. Bovendien maakt McLaren hiermee duidelijk dat de concurrentie niet hoeft te proberen om de snelle Brit te verleiden de overstap te maken.

Aan interesse geen gebrek, zo blijkt uit de woorden van de coureur in kwestie: “Er zijn her en der wat gesprekken gevoerd”, bevestigt Norris. “Dat is alles, niets is echt concreet geworden. Zodra dat het geval zou zijn, was ik naar [McLaren-teambaas] Andreas Seidl gestapt om een gesprek te voeren over de toekomst. Er speelden her en der met diverse andere teams wat kleine dingen, maar niets ging echt de diepte in.” De jonge rijder wilde geen namen van de geïnteresseerde teams noemen “maar je kunt die waarschijnlijk wel aardig raden”.

Continuïteit het sleutelwoord bij McLaren

Volgens teambaas Seidl heeft geen enkel team zich formeel bij McLaren gemeld om Norris over te nemen, maar is desondanks blij met de zekerheid voor de komende jaren: “De aankondiging van vorig jaar was enkel een verlenging van een bestaand contract, waardoor we ons nog twee jaar langer verzekerden van de diensten van Lando. Als je naar het plan kijkt wat we hebben, weten we dat we nog heel wat stappen moeten maken. Er is gewoon tijd nodig om als team te blijven groeien en de infrastructuur te verbeteren en daarvan te profiteren. Om onze ambitieuze doelstellingen te behalen, waarbij we weer elk weekend kunnen strijden om overwinningen, is het van enorm groot belang om consistentie en continuïteit op rijdersvlak te hebben.”