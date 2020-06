'Mexicaanse Grand Prix gaat door op oorspronkelijke datum'

Na maanden onzekerheid of en wanneer het Formule 1-seizoen 2020 gaat beginnen, maakte F1 dinsdag het eerste deel van de nieuwe, gereviseerde kalender bekend. Het seizoen wordt, zoals verwacht, afgetrapt met twee races op de Oostenrijkse Red Bull Ring. In totaal maakte de koningsklasse van de autosport acht races bekend op zes Europese circuits, met onder andere een back-to-backs op Silverstone en races in België en Italië. Monza is van het achttal races voorlopig de laatste: die race wordt op de oorspronkelijk geplande datum van 6 september verreden.

Bij de aankondiging maakte de F1 ook duidelijk dat deze races vooralsnog zonder publiek gaan plaatsvinden en dat er op korte termijn meer duidelijk moet worden over de invulling van de rest van het seizoen. Later op dezelfde dag bracht Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de promotor van de Grand Prix van Mexico, echter ook een verklaring naar buiten. Daarin maakt het bedrijf duidelijk dat de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez gewoon op de geplande data verreden gaat worden. Dat houdt in dat de F1 tussen 30 oktober en 1 november te gast is in Mexico-Stad.

“De hoogste prioriteit voor de organisatoren van de Mexicaanse GP is het verzekeren van het welzijn en de gezondheid van iedereen, wat de reden is waarom de striktste hygiënemaatregelen genomen worden om de veiligst mogelijke ervaring voor alle bezoekers van het Autodromo Hermanos Rodriguez te garanderen”, leest het statement van de promotor. “Daarvoor houden wij, samen met de Formule 1, de FIA en de overheid van Mexico-Stad de wereldwijde situatie nauwlettend in de gaten.”

Toch houdt de CIE nog een kleine slag om de arm als, want in het statement verklaart de promotor ook dat het rekening houdt met overmacht, waardoor de race zonder publiek afgewerkt wordt of zelfs helemaal niet verreden kan worden. In dat geval krijgen toeschouwers het volledige aankoopbedrag van de tickets terug.

VIDEO: Een virtuele ronde onboard over het Autodromo Hermanos Rodriguez