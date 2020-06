Norris test met F3-auto in voorbereiding op Oostenrijkse GP

In tijden van corona grijpen coureurs massaal naar de simulator en virtuele vormen van racen. Maar zoals Helmut Marko met betrekking tot Max Verstappen al aangaf: "Dat is toch niet het echte werk." Marko liet weten dat zijn Nederlandse coureur daardoor ook alweer met straatauto's in actie is op echte circuits. Norris - een simmaatje van Verstappen - pakt het nog serieuzer aan. De McLaren-coureur stapt deze week in een Formule 3-auto om weer in het ritme te komen.

"Het gaat erg belangrijk worden om zoveel mogelijk terug te gaan naar de normale situatie, vooral in de manier waarop we ons voorbereiden op races", aldus Norris in gesprek met The Race. "Het belangrijkste is dat ik in een echte auto kan rijden voordat we naar Oostenrijk gaan. We kunnen waarschijnlijk niet meer in een F1-auto rijden, maar ik zal deze week wel alvast met een F3-auto testen. Daarnaast zal ik in de komende weken veel karten, het wordt dus weer druk." Deze 'echte' activiteiten zal Norris combineren met meerdere dagen in de F1-simulator van McLaren.

Om pottenkijkers te voorkomen, houdt men de exacte tijd en plaats van de F3-test geheim. Norris wil zich in alle rust voorbereiden en bovendien in overeenstemming met alle coronaregels handelen. "Gelukkig zijn de circuits wel weer open, dat is in ieder geval iets." Het is bovendien pure noodzaak volgens Norris om op de Red Bull Ring goed voorbereid aan de start te verschijnen. "Het wordt mentaal best moeilijk om na maanden niets doen ineens weer in een auto te stappen die een x-aantal G-krachten oplevert en enorm hard gaat op de rechte stukken. Die overgang tussen niets doen en meteen weer instappen, zal niet makkelijk worden. Tegelijkertijd weet ik zeker dat velen van ons voor die tijd al in een auto stappen en dat we dus relatief snel weer op snelheid zijn."