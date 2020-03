Tost: “Terughalen personeel AlphaTauri naar Italië problematisch”

Twee uur voor de start van de eerste vrije training werd in Melbourne besloten dat de Australische Grand Prix geen doorgang zou vinden, nadat een teamlid van McLaren positief testte op het coronavirus. Daarna volgde de mededeling dat de F1-races in Bahrein en Vietnam uitgesteld werden, terwijl China in een eerder stadium al werd afgelast. AlphaTauri vertrok uit Italië met het idee dat de eerste drie races gewoon afgewerkt zouden worden en daarop had het team haar reisplannen ook gebaseerd, vertelde Tost aan Speed Week.

“We hadden het plan dat niemand van AlphaTauri na Melbourne of Bahrein terug zou reizen [naar Italië]. Het raceteam zou direct van Australië naar het Midden-Oosten reizen en daarna direct doorgaan naar Vietnam”, verklaarde Tost het oorspronkelijke plan van zijn team. “Wij vermoedden dat het amper mogelijk zou zijn om tussen de races terug te vliegen naar Italië en daarna het land weer te verlaten voor de volgende race, maar uiteindelijk werden we ingehaald door de gebeurtenissen.”

En dus moest de voltallige racecrew van AlphaTauri vanuit Australië terug naar Italië, het Europese land dat het hardst getroffen wordt door het coronavirus. Dat zorgde direct voor de nodige problemen bij het terughalen van het personeel, stelt Tost. “Het was problematisch en het bezorgde ons een aantal obstakels. In Italië zijn bijna alle vluchten naar Bologna geannuleerd, dus we konden niet rechtstreeks in Bolgona komen. Het merendeel van het team vloog van Melbourne via Dubai naar Nice, waarna ze de bus naar Faenza namen. Ik had mazzel dat ik een vlucht van Dubai naar Rome kon pakken. Voor zover ik weet, was dat een van de laatste vluchten naar de hoofdstad.”

Uiteindelijk zijn alle personeelsleden van AlphaTauri veilig teruggekeerd in Italië. Hoewel niemand in het team besmet is met het coronavirus, heeft Tost wel maatregelen genomen om het risico op besmetting te verkleinen. “Het werd ons snel duidelijk: de teamleden die in Australië geweest zijn, gaan bij terugkeer in quarantaine om het risico op het besmetten van collega’s op het werk weg te nemen.”