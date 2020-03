Carey: Geen goedkeuring teams nodig voor aanpassen F1-kalender

Op donderdag werd bekend dat vanwege het coronavirus de Nederlandse en Spaanse Grand Prix zijn uitgesteld en de Grand Prix van Monaco niet doorgaat. Al eerder ging er een streep door de races in Bahrein en Vietnam, terwijl de seizoensopener in Australië op de dag dat de eerste vrije trainingen zouden worden verreden, werd geannuleerd. In een eerder stadium was de Grand Prix van China al gesneuveld als gevolg van het virus. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de Formule 1 de kalender voor 2020 een flinke metamorfose wil geven, om nog zoveel mogelijk races een plekje te kunnen geven op het al boordevolle programma.

Naar aanleiding van de enorme impact die het coronavirus reeds op de Formule 1 heeft gehad, en nog gaat hebben, vond er donderdag een telefonische vergadering plaats met afgevaardigden van de Formule 1, vertegenwoordigers van de FIA en alle tien de teambazen. Een belangrijk punt op de agenda was natuurlijk de kalender voor 2020. "Na het nieuws dat verschillende races zijn uitgesteld en de unanieme beslissing van de World Motor Sport Council om de zomerstop in de Formule 1 naar maart en april te verplaatsen, hebben wij en de FIA met de teams gesproken over de noodzaak voor flexibiliteit om een herzien seizoen mogelijk te maken zodra de situatie met betrekking tot COVID-19 verbetert", laat Carey in een statement weten. De Formule 1 heeft de teams met andere woorden gevraagd af te zien van hun recht om over elke kalenderaanpassing te mogen stemmen.

De teams, die nog altijd wel worden geraadpleegd, zijn akkoord gegaan. Carey: "Bij deze meeting was er volledige support voor de plannen om zoveel mogelijk van de uitgestelde races een nieuwe plek te geven op het schema. De Formule 1 en de FIA gaan nu aan de slag om de herziene kalender voor 2020 af te ronden en zullen de teams daarbij consulteren, maar zoals afgesproken zal voor de herziene kalender niet hun formele goedkeuring nodig zijn. Dit geeft ons de flexibiliteit die we nodig hebben om het samen met de getroffen racepromotors eens te worden over nieuwe data en op het juiste moment klaar te zijn om te beginnen met racen."

Carey kwam ook nog even terug op het besluit om de nieuwe technische regels voor 2021 met een jaar uit te stellen. Volgend jaar zou een flink andere auto in de Formule 1 worden geïntroduceerd waarmee inhalen gemakkelijker moet worden, alleen zitten de teams op dit moment niet te wachten op de extra kosten die het ontwikkelen van een compleet nieuwe wagen met zich meebrengt. Carey: "Zoals de FIA heeft aangekondigd, is er tijdens de meeting ook unaniem ingestemd met het uitstellen van de introductie van de technische regels voor 2021 naar 2022. Vanwege de huidige turbulente financiële situatie is overeengekomen dat de teams hun 2020-chassis in 2021 blijven gebruiken. Later wordt er verder gesproken over het bevriezen van nog meer onderdelen."

Volgens Carey was het alles bij elkaar een constructieve vergadering. "We zijn erg dankbaar voor alle medewerking die is gegeven tijdens de gesprekken en de volledig eensgezinde aanpak van alle partijen om zo snel als de situatie in de wereld het toelaat, te gaan racen in 2020. De Formule 1 blijft eraan werken om het seizoen 2020 zo snel mogelijk op gang te brengen."