Foto's: F1-circus arriveert op Spa-Francorchamps

Dit weekend begint het feest van de Formule 1 dus weer. Vandaag kwamen de teams aan op het circuit gelegen in de Ardennen, onder typische omstandigheden. De zon en wolken wisselen elkaar af in het gebied waar het weer altijd lastig te voorspellen is. In de paddock laden de teams hun gereedschap uit en kunnen ze beginnen met het opbouwen van de pitboxen en de motorhomes.

Op een van de foto's is de speciale trofee te zien. Het is een beeld van de loop van het circuit. De bokaal doet ietwat denken aan de bekende trofeeën van de Grands Prix van Monaco en Oostenrijk.

Ook op het circuit is het er een hoop veranderd. Om de 24 uur voor motoren terug te halen naar Spa-Francorchamps, is de baan op de schop gegaan. Tenminste, alles om de baan heen. Zo zijn de uitloopstroken in Eau Rouge en Raidillion verbreed, is de tribune op het rechte stuk na La Source vervangen door een brede strook gras en zijn er op veel plekken grindbakken aangelegd. Er liggen weer steentjes bij de eerder genoemde bochten, maar ook op plekken als Les Combes, Pouhon en Blanchimont. Bij de race van het FIA World Endurance Championship eerder dit jaar bleek al dat die grindbakken erg listig kunnen zijn. Daarnaast is het oude traditionele huisje bovenaan de Raidillion vervangen door een enorme tribune, waar duizenden mensen kunnen kijken naar een van de gaafste bochten ter wereld.

Alpine vrachtwagen 1 / 34 Foto door: Erik Junius F1 hospitality 2 / 34 Foto door: Erik Junius F1 hospitality 3 / 34 Foto door: Erik Junius Ferrari garage 4 / 34 Foto door: Erik Junius Ferrari motorhome 5 / 34 Foto door: Erik Junius Ferrari vrachtwagens 6 / 34 Foto door: Erik Junius Garage voorbereiding 7 / 34 Foto door: Erik Junius Haas vrachtwagen 8 / 34 Foto door: Erik Junius Kerbstone detail 9 / 34 Foto door: Erik Junius Mclaren garage 10 / 34 Foto door: Erik Junius Mercedes motorhome 11 / 34 Foto door: Erik Junius Mercedes motorhome 12 / 34 Foto door: Erik Junius Overzicht circuit Spa 13 / 34 Foto door: Erik Junius Overzicht circuit Spa 14 / 34 Foto door: Erik Junius Overzicht Eau rouge 15 / 34 Foto door: Erik Junius Overzicht Spa 16 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 17 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 18 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 19 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 20 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 21 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 22 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 23 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 24 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 25 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 26 / 34 Foto door: Erik Junius Paddock voorbereiding 27 / 34 Foto door: Erik Junius Red Bull Racing motorhome voorbereiding 28 / 34 Foto door: Erik Junius Red Bull Racing motorhome voorbereiding 29 / 34 Foto door: Erik Junius Rolex-logo 30 / 34 Foto door: Erik Junius Spa-Francorchamps kunstwerk 31 / 34 Foto door: Erik Junius Voorbereidingen in de paddock 32 / 34 Foto door: Erik Junius Vrachtwagen line-up 33 / 34 Foto door: Erik Junius Williams vrachtwagen op de baan 34 / 34 Foto door: Erik Junius