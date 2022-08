Steiner soms hard voor F1-coureurs: "Vertel liever de waarheid"

Guenther Steiner houdt zich in principe nooit in en kan soms best hard zijn wanneer hij zijn team of de coureurs aanspreekt op fouten. Het is een stuk van zijn persoonlijkheid. De Italiaan is absoluut geen saaie leidinggevende die standaard PR-praat heeft. Het maakte hem tot een van de meest markante figuren in de paddock. Dat wil niet zeggen dat er geen keerzijde zit aan zijn eerlijkheid, want soms doet de waarheid pijn. Als je publiekelijk neerbuigend praat over je coureurs, dan kan dit de druk op hun schouders verhogen. Juist op een moment waarbij zij zoveel mogelijk steun nodig hebben. Dit is precies wat Steiner deed aan het begin van dit jaar bij Mick Schumacher. De Duitser crashte een paar keer hard in jacht op zijn eerste punten. Steiner probeerde Schumacher te steunen waar nodig, maar liet zelf een aantal keer publiekelijk weten dat hij ontevreden was met het optreden van de jongeling.

Sommige uitspraken na de harde klapper in Monaco deden de wenkbrauwen fronsen, maar Steiner is duidelijk: het is beter om de waarheid te spreken, zelfs als het hem soms in het heetst van de strijd brengt. "Je kan je nergens verstoppen", zegt Steiner tegen Motorsport.com. "Ik ga liever aan de haal met de waarheid en consequenties, dan niet de volledige waarheid zeggen. Dan krijg je verschillende verhalen. Op deze manier vertel ik wat klopt en geloven mensen me. We worden daar beter van. Als je een slechte race rijdt, kun je daarvan leren om het niet meer verkeerd te doen. Dat geldt hier ook."

Steiner is zich ervan bewust dat hij met zijn harde uitspraken kwetsend kan zijn, maar het is niet zijn bedoeling om iemand binnen het team opzettelijk pijn te doen. "Dat is zeker niet mijn doel", gaat hij verder. "Soms maakt een coureur een fout. Wanneer Mick een auto crasht kan ik niet zeggen dat het niks uitmaakt en ik er blij mee ben. Ik moet juist zeggen dat ik er niet blij mee ben. We proberen ervan te leren en kijken hoe we het financiële gat dichten. Maar als ik zeg dat het geen probleem is, zeggen jullie: 'Ben je niet helemaal goed?'. Dat is hoe ik alles in het leven benader. Ik zeg gewoon wat ik denk en hopelijk kwets ik daar dan niemand mee."

Schumacher crasht in Monaco

Begeleiden van Schumacher

De Italiaan was logischerwijs niet blij met de crashes van Schumacher, maar is optimistisch gestemd nu de Duitser beter presteert sinds de Britse Grand Prix. Tijdens de ups en downs was Steiner niet veel bezig met het geven van rijadvies. In plaats daarvan liet hij Schumacher juist weten dat hij alle kansen kreeg om zich te laten zien. "Er werd van buitenaf veel druk hem gelegd. Ik weet niet hoe hij daarmee omgaat. Dat is zijn eigen ding", vervolgt Steiner. "Ik geef mijn coureurs als teambaas altijd dezelfde kansen. Zolang je dat doet, kun je de coureurs in de ogen kijken en zeggen: 'Dit is wat je hebt, aan jou om een oplossing te vinden. Ik bestuur de auto niet. Ik weet dat het niet gaat zoals je wilt, maar blijf proberen. Je krijgt gelijke kansen.'"

Wel kreeg Kevin Magnussen in Hongarije eerder dan Schumacher de grote update. "Los van dat, worden ze verder overal gelijk in behandeld. Dat is wat ik kan doen om hem stabiel en gefocust te houden. De druk van buitenaf kan ik niet veranderen, dat is iets wat in zijn hoofd gebeurt. Toen Kevin terugkwam, veranderde de boel. Daar moest hij [Schumacher] zich aan aanpassen. Ik kan hem dat niet vertellen. Hij zag wel aan de data waar hij bijvoorbeeld tijd verloor. Dat punt is hij nu voorbij. Dat hadden we natuurlijk graag eerder gezien, want dan hadden we meer punten gehad. Uiteindelijk waren Silverstone en Oostenrijk twee sterke wedstrijden. Ik hoop dat we nu op dat spoor blijven."

Magnussen maakt indruk

Terwijl Schumacher Steiner soms hoofdpijn bezorgde, maakte Magnussen na zijn terugkeer een sterke indruk op de teambaas. De Deen nestelde zich moeiteloos weer bij het team. Steiner is van mening dat Gene Haas en de rest van het team hebben onderschat hoe belangrijk ervaren coureurs zijn in het leveren van resultaten. "Dat zien we ook bij Alonso. Er zijn nog steeds gasten die deze auto's heel goed kunnen besturen. Ik denk dat we onderschat hebben hoe lastig dat is en hoe getalenteerd je moet zijn. Het gaat echter niet alleen om snelheid. Het gaat erom dat je kalm blijft, de race tot het einde volhoudt en het maximale levert. Soms moet je genoegen nemen met wat er is en niet elk weekend een droom proberen na te jagen."