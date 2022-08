F1-update: McLaren betaalt om Ricciardo te lozen, weg vrij voor Piastri?

Verstappen snapt Alonso en Ricciardo: "Soms beter om verder te kijken"

Max Verstappen heeft begrip voor de keuze van Fernando Alonso om Alpine in te ruilen voor Aston Martin. De regerend wereldkampioen stelt dat het team van Lawrence Stroll grote ambities heeft en momenteel ook verschillende aankopen doet. Dat de wegen van Daniel Ricciardo en McLaren aan het eind van dit jaar scheiden, kan de Nederlander eveneens in komen. "Het is al met al niet saai geweest", lacht Verstappen.