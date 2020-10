Formule 1 tijdschema: Het tweedaagse raceweekend op Imola

Voor het derde opeenvolgende raceweekend doet de Formule 1 een circuit aan dat oorspronkelijk niet op de kalender stond. De wereldwijde coronacrisis gooide echter flink wat roet in het eten, waardoor diverse landen en circuits moesten afhaken. Dat bood ruimte voor een aantal Europese locaties. De afgelopen weken werd al gereden op de Nürburgring en Portimao, banen die niet op de originele planning stonden. Dit weekend nog zo’n circuit: het iconische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola.

De uitdagende baan stond tussen 1981 en 2006 onafgebroken op de Formule 1-kalender. De afgelopen jaren werd het circuit niet meer aangedaan. De faciliteiten waren verouderd en bovendien had men met Monza al een ronde op Italiaanse bodem. Imola heeft de afgelopen jaren echter diverse malen aan de deur geklopt bij F1-organisator Liberty Media en zag haar kans schoon in de coronacrisis. Vooralsnog betreft het een eenmalige terugkeer, maar de lokale promotor zal er alles aan doen om ook een plekje op de toekomstige kalender te bemachtigen.

De laatste Formule 1 Grand Prix op Imola werd gewonnen door Michael Schumacher. De Duitser is tevens recordhouder met het meeste aantal zeges op deze baan: liefst zevenmaal werd hij er als eerste afgevlagd. In 2006 finishte Fernando Alonso in de Renault als tweede, voor Juan Pablo Montoya voor McLaren.

Hoe laat begint de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola?

De Formule 1 experimenteert voor deze race met een tweedaags raceweekend. Vanwege de grote reisafstand tussen Portimao, waar afgelopen weekend nog geracet werd, en Imola is besloten om slechts twee dagen te racen. Op deze manier hebben de teams voldoende tijd om alle materialen op de plaats van bestemming te krijgen. Dit betekent wel dat de mediadag op vrijdag plaatsvindt. De actie start op zaterdag met een vrije training van 10.00 tot 11.30 uur Nederlandse tijd. Zonder verdere trainingstijd gaat om 14.00 uur de kwalificatie van start. Op zondagmiddag start om 13.10 uur de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Tijdschema F1 Grand Prix van Emilia-Romagna

Zaterdag 31 oktober 2020

10:00-11:30 Eerste vrije training

14:00-15:00 Kwalificatie

Zondag 1 november

13:10 Race