Verstappen over zegerecord: “Moet doorgaan tot mijn veertigste”

Het recordaantal overwinningen van Hamilton was na afloop van de wedstrijd in Portimao reden voor de nodige speelse opmerkingen over en weer. “We hadden het er net met elkaar over! Lewis zei dat hij blijft pushen omdat hij de lat erg hoog wil leggen, zodat ik er hard voor moet werken om ook zover te komen”, merkte Verstappen lachend op in de persconferentie na de race, waarin hij zelf derde is geworden.

“Het is geweldig”, ging de Red Bull-coureur verder. “Wat kun je er verder nog over zeggen? Het is gewoon een ongelofelijke prestatie, 92 overwinningen. Ik denk ook niet dat het daar bij blijft. Ik denk dat Lewis ruim over de honderd gaat.” Opnieuw met een lach: “Hij dwingt me dus om tot mijn veertigste of zoiets door te gaan! Maar dat is prima, het dient ook als een goede motivatie!”

“Lewis is een fantastische rijder”, vervolgde Verstappen, die zelf op negen Grand Prix-zeges staat. “Het ziet ernaar uit dat hij dit jaar zijn zevende wereldtitel pakt, wat eveneens erg indrukwekkend is. Iedereen weet dat hij heel snel is, maar wat volgens mij ook zijn kracht is, is dat hij heel constant is. Hij maakt zeer zelden een fout, en dat is ook een reden waarom hij zo snel tot dit aantal [overwinningen] is gekomen. Dus ja, erg indrukwekkend.”

'Wat is hier aan de hand?'

Lovende woorden waren er ook voor een andere Formule 1-veteraan. Verstappen, die na een woelige eerste ronde vijfde lag, verklaarde namelijk erg verrast te zijn dat hij aan het begin van de race ineens Kimi Raikkonen achter zich rijden. “Op een gegeven moment zag ik dat Kimi achter me reed, waar ik erg verbaasd over was", zei Verstappen daarover.“‘Wat is hier aan de hand?’, dacht ik bij mezelf. ‘Ga ik nu echt…’ Hij vloog werkelijk over de baan, waarschijnlijk geholpen door zijn ervaring als rallycoureur. Dat was een behoorlijk indrukwekkend eerste ronde, want dat betekent dat hij zesde lag. Maar ik heb hem achter me gehouden.”

“Dat laat nog maar eens zien wat er mogelijk is op je veertigste!”, grapte Hamilton daarop. Verstappen: “Zoveel is wel duidelijk! Voor mij is dat nog zo ver weg [veertig zijn], daar wil ik nu nog niet over nadenken! Ik ben op mijn zeventiende begonnen. Ik kan me er nu nog geen voorstelling van maken van hoe het is om op veertigjarige leeftijd in de Formule 1 te rijden.”