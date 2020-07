Imola wil ook in 2021 op de Formule 1-kalender staan

De Formule 1 kondigde vrijdag aan dat Imola na een afwezigheid van 15 jaar terugkeert op de F1-kalender. Niet zoals vroeger als de San Marino Grand Prix, maar als de Emilia-Romagna Grand Prix. Het GP-weekend wordt uitzonderlijk over twee dagen afgewerkt op 31 oktober en 1 november.

Imola deed al in februari een poging om een wedstrijd te organiseren tijdens een Formule 1-seizoen 2020, dat werd geplaagd door het coronavirus. Toen Italië zelf een hotspot werd van COVID-19 ging daar aanvankelijk een streep door, maar sindsdien staan er zelfs drie wedstrijden op de kalender in het land, met naast een race op Monza ook een wedstrijd in Mugello. Daarnaast werd vrijdag bekend dat Imola terugkeert in een drieluik met ook de Nürburgring en het Portugese Portimao.

"We hebben al jaren naar dit doel toegewerkt", vertelde Selvatico Estense aan Motorsport.com. “We hebben lang met het management van F1 gepraat en nu is ons doel bereikt. Deze kans kwam er niet enkel door COVID-19. Wij hebben veel geschiedenis en voor F1 is het belangrijk om terug te keren naar historische circuits, naar de gepassioneerde F1-fans. We proberen bij de F1 ook onze kans te pakken voor volgend jaar. Dat kunnen we na de race bespreken."

Estense hoopt dat het door een vermindering van de beperkingen mogelijk zal zijn om voor de race van dit jaar al tickets te verkopen. "Onze minister van volksgezondheid stelde vrijdag dat ze wellicht na september toeschouwers zullen beginnen toelaten bij evenementen. We kruisen onze vingers en hopen dat we tribunes beschikbaar kunnen maken voor toeschouwers, maar er staat nog niets vast. Alles verandert dag per dag, dus het is heel moeilijk om dat te voorspellen. Drie races in Italië is alvast ongekend, dat is geweldig. Er is geen competitie tussen ons, we proberen de race gewoon zo goed mogelijk te plannen naast Mugello."

Michael Schumacher, Ferrari 248F1, Fernando Alonso, Renault R26 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Imola heeft de benodigde Grade 1-licentie al op zak en hoeft dus niet meer aangepast te worden. Het circuit is doorheen de jaren grotendeels hetzelfde gebleven, al is er gewerkt aan de uitloopstroken en is de chicane bij het opkomen van de rechte lijn de voorbije jaren achterwege gelaten. "Wedstrijdleider Michael Masi is naar Imola gekomen voor de inspectie en hij was heel positief verrast, we kregen complimenten", aldus Selvatico Estense. "We moeten niets belangrijks veranderen, enkel een paar details. De kerbs of uitloopstroken moeten niet aangepast worden. We hebben enkele maanden enkele aanpassingen gedaan aan de uitloopzone van de Villeneuve-bocht, de bocht waar Roland Ratzenberger destijds is gecrasht. We hebben de vorm van die uitloopstrook wat veranderd en daar was de FIA tevreden mee. Het tweedaagse format komt dan weer van de Formule 1. Zij wilden dat proberen in Imola en ik denk dat dat goed kan werken."