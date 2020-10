Racing Point-duo lovend: "Hülkenberg verdient zeker F1-zitje"

Racing Point is tot dusver het enige team waarvan een coureur het coronavirus heeft opgelopen. Curieus genoeg zijn beide coureurs dit jaar al positief getest op COVID-19. Perez moest als gevolg daarvan beide races op Silverstone laten schieten, terwijl Stroll tijdens het raceweekend op de Nürburgring verstek moest laten gaan. De Canadees dacht eerst enkel maagproblemen en geen corona te hebben, maar een extra test op zondag - in zijn huis te Zwitserland - wees anders uit.

Hülkenberg liet zich als vervanger iedere keer van zijn beste kant zien. Zo reed hij op de Nürburgring naar P8 en wist hij zich op Silverstone zelfs als derde te kwalificeren voor de 70th Anniversary Grand Prix. Verrichtingen die respect opwekken, ook bij het reguliere rijdersduo van de roze brigade. "Ik ken Nico al behoorlijk lang. We waren drie jaar teamgenoten of wacht, volgens mij zijn we zelfs tegelijk begonnen met racen in Duitsland. Ik weet ik ieder geval hoe goed Nico is, dus voor mijn kwamen zijn goede prestaties niet eens als een verrassing", stelt Perez. "Hij verdient zeker een plekje op de Formule 1-grid voor volgend jaar", zo besluit de Mexicaan zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com Nederlands.

Ook teamgenoot Lance Stroll, die zich tijdens de persconferentie vooral moest verantwoorden voor het al dan niet volgen van de strikte coronaprocedures, komt met lof voor supersub de Hulk. "Nico heeft niet alleen in deze races, maar eigenlijk al in vele jaren laten zien dat hij een erg goede coureur is. Op Silverstone zagen we dat ook. Hij stapte in en zat er behoorlijk goed bij. Toen hij voor het tweede weekend instapte, was hij meteen snel en heeft hij buitengewoon goed werk geleverd voor het team. Voor die race op de Nürburgring geldt eigenlijk hetzelfde: zo last-minute moeten instappen en dan toch met punten naar huis gaan, dat is gewoon zeer knap. Dat was ook belangrijk voor het team en bevestigde dat Nico een hele goede coureur is."

Mocht Alexander Albon in de komende weken niet afdoende presteren om zijn Red Bull-zitje te behouden, dan is Hülkenberg in beeld als vervanger. Christian Nimmervoll en Helmut Marko hebben allebei al aangegeven dat de energiedrankengigant in dat geval buiten het eigen opleidingsprogramma zal kijken. Marko bevestigde eveneens Max Verstappen, waarmee Hülkenberg nog altijd een goede relatie onderhoudt, te vragen naar zijn voorkeur.

