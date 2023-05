‘Formule 1 denkt aan tien sprintraces in 2024’

Formule 1-eigenaar Liberty Media lijkt overtuigd van het sprintraceconcept. Hoewel er bij fans, coureurs en teams nog de nodige twijfel bestaat over het format met een korte race op zaterdag, lijkt de sport volledig in te zetten op dit concept. In de paddock in Miami, waar de Formule 1 dit weekend te gast is, wordt al gesproken over de plannen voor 2024. Onze collega’s van Motorsport.com Italië hebben vernomen dat Liberty Media het aantal sprint-evenementen in 2024 wil uitbreiden van zes naar liefst tien. Een ding lijkt al wel zeker: de circuits die een sprintweekend willen organiseren, zullen dieper in de buidel moeten tasten dan de locaties waar een ‘normaal’ Grand Prix-weekend plaatsvindt. Op deze manier wil de Formule 1 extra inkomsten genereren, buiten de extra inkomsten uit reclame- en tv-gelden. Het is echter de vraag in hoeverre de traditionele races bereid zijn om meer geld neer te tellen.

Met de geplande terugkeer van de Grand Prix van China in 2024 staan er 24 races op het programma. Daarboven op komen dan nog eens 10 sprints. De financiële voordelen voor de korte termijn zijn helder, maar het is de vraag wat deze uitbreiding voor de lange termijn doet met de populariteit van de sport. In de F1-paddock zetten heel wat teams vraagtekens bij de ingeslagen weg. Een teamlid die niet bij naam genoemd wil worden, zegt tegen Motorsport.com: “Er is risico op verzadiging. We hebben nog geen tools om het te bewijzen, maar er zijn andere sporten die dezelfde fout hebben gemaakt. Formule 1 moet een uniek evenement blijven, zoals de Champions League in voetbal is. Het moet geen nationale voetbalcompetitie worden waarbij er elke dag wel een wedstrijd gespeeld wordt. Dat doet afbreuk aan de exclusiviteit.” Met name Max Verstappen heeft zich al meerdere malen fel uitgelaten over het concept.

In hoeverre het aantal sprintraces daadwerkelijk wordt uitgebreid, zal in de komende maanden moeten blijken.