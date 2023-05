De eerste Formule 1-races van 2023 boden weinig spanning aan de voorkant van het veld, doordat Red Bull dit jaar met afstand de snelste auto heeft. Alle Grands Prix zijn tot dusver een prooi geworden voor het team uit Milton Keynes: Max Verstappen won in Bahrein en Australië, Sergio Perez ging in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan met de zege aan de haal. Zodoende wordt er nu al gesproken van een saai Formule 1-seizoen.

Als Fernando Alonso donderdag tijdens zijn mediasessie in Miami gevraagd wordt of we op zondag weer een optocht krijgen, antwoordt hij: “Dat zou kunnen. Maar dit is de Formule 1. Het is altijd zo geweest [dat één team het beter voor elkaar had dan de rest]. We hebben zeven jaren gehad waarin Hamilton en Bottas eerste en tweede werden. En daarvoor waren het steeds Vettel en Webber.”

“Als je de snelste auto hebt, maar je start een stukje verder naar achteren, dan kun je misschien nog wel wat inhalen. Maar als je in een van de andere auto’s zit, dan zit je min of meer vast op de positie waarop je je hebt gekwalificeerd, doordat iedereen zo dicht bij elkaar zit”, merkt de Spanjaard op. “Hierdoor zien we na twee, drie ronden niet zoveel inhaalacties meer. Maar wie weet wat er dit weekend gebeurt. Misschien krijgen we op zondag wel regen. Maar dat je niet veel inhaalacties ziet, is normaal voor de Formule 1. Dat zou niet als een verrassing moeten komen.”

Dat het anno 2023 lastig is om in te halen in de Formule 1, heeft volgens Alonso op de eerste plaats te maken met het feit dat de onderlinge verschillen in het middenveld zeer klein zijn. “Het zit qua performance heel dicht bij elkaar. In Q1 zitten er zes tienden tussen P3 en P16, waarmee je uitgeschakeld bent voor de volgende sessie. Je eindigt de kwalificatie uiteindelijk op de plek die je verdient en vervolgens is het de vraag: hoe haal je tijdens de race de auto voor je in als die een halve tiende sneller is dan jij? Iedereen rijdt dus min of meer al op de plek waarop diegene thuishoort. Dat is volgens mij de voornaamste reden. Daarnaast spelen de banden een rol. Die raken namelijk behoorlijk oververhit als je dicht achter een andere auto rijdt. Je moet dus heel goed de momenten uitzoeken dat je dicht achter iemand wil zitten. Dit is het probleem.”

Auto met grondeffect een succes?

Gevraagd of de Formule 1 de juiste weg is ingeslagen door te kiezen voor een auto met grondeffect, laat Alonso weten: “Dat is een goede vraag. Volgens mij waren er hoge verwachtingen als het gaat om het beter kunnen volgen van andere auto’s en dat het veld mogelijk iets dichter bij elkaar zou komen. Ik heb geen idee, maar misschien moeten we het nog iets meer tijd geven. Ik denk dat als Red Bull niet zo ver vooraan had gelegen, we nu een zeer interessant gevecht hadden gehad tussen drie of vier teams die binnen één of twee tienden van elkaar hadden gezeten. Misschien hadden we dan nu geroepen dat de nieuwe regels een succes zijn. Maar misschien doen we dat over een paar jaar wel, als we enige tijd stabiliteit in de regels hebben gehad.” Waarna Alonso lachend verder gaat: “En vervolgens veranderen ze alles voor 2026 opnieuw! Maar goed, we zullen zien.”