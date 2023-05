Perez benadrukt: Ik ben niet alleen sterk op F1-stratencircuits

Met zijn zege in de sprintrace en de Grand Prix in Azerbeidzjan heeft Sergio Perez de achterstand op leider Max Verstappen in de WK-stand verder verkleind. De Mexicaan staat momenteel nog slechts zes punten achter zijn teammakker. Perez won in zijn Red Bull-jaren alleen nog maar op stratencircuits. Daardoor rijst de vraag in hoeverre hij ook op permanente banen een rol van betekenis kan blijven spelen.

De rijder uit Guadalajara heeft daar alle vertrouwen in, zo laat hij in Miami weten. “De reden dat ik sterk ben op dergelijke circuits, is omdat ik veel meer dan voorheen in staat ben om met de auto te spelen. Ik zie dus geen reden waarom ik niet ook op andere circuits op dezelfde manier met de auto zou kunnen spelen. Op stratencircuits moet je heel erg sterk zijn in de race, en goed kunnen omgaan met de druk. Je kunt gewoonweg geen fouten maken. Als je op een normaal circuit een kleine fout maakt, kom je daar vaak wel mee weg. Maar op een stratencircuit kom je er niet mee weg. En op de racedag heb ik misschien wat meer zelfvertrouwen dan anderen. Voor de wijze waarop ik in Baku won, puur op snelheid, maakt het niet uit of het een stratencircuit of een permanent circuit is. Als ik dat in Baku kan, dan kan ik het overal.”

Geen teamorders

Red Bull Racing heeft de twee teamgenoten tot op heden vrij gelaten om met elkaar te vechten en op de baan uit te maken wie er als winnaar uit de bus komt. Perez heeft er alle vertrouwen in dat dat zo blijft: “Ik ben ervan overtuigd dat het team mij net zoveel steun geeft als Max. Dat is wat ze al sinds de start van het seizoen doen. Dat moeten we enorm waarderen van Red Bull. Ze hadden heel gemakkelijk vanaf ronde 20 teamorders kunnen uitvaardigen, om de auto’s te sparen en de betrouwbaarheid op orde te houden en dergelijke. Maar nee, in Jeddah en in Baku hebben we de gehele race gepusht. Beide rijders hebben een paar keer de muur geraakt.”

Video: Rick Winkelman voorziet lange titelstrijd: "Wordt geen 'walk in the park' voor Verstappen"