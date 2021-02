Wanneer en waar is de volgende Formule 1-race?

Datum: Zondag 28 maart 2021

Race: Grand Prix van Bahrein

Circuit: Bahrain International Circuit in Losail, Bahrein

Start Nederlandse tijd: 17.00 uur

Het Formule 1-seizoen 2021 start op zondag 28 maart in Bahrein. Twee weken daarvoor, van 12 tot en met 14 maart, wordt op datzelfde circuit in het Midden-Oosten de wintertest verreden. In eerste instantie zou het seizoen zoals de laatste jaren gebruikelijk aftrappen op Albert Park in Melbourne. De Grand Prix van Australië stond gepland voor 21 maart maar werd door de aanhoudende coronacrisis uitgesteld. Deze wedstrijd staat op de huidige kalender gepland op 21 november.

Door het uitstellen van de race in Melbourne vormt de Grand Prix van Bahrein de seizoensopener. De oliestaat organiseerde eind vorig seizoen al met succes twee Grands Prix waarbij het Formule 1-circus zich in een eigen ‘bubbel’ begaf. De F1-organisatie heeft vertrouwen dat ook dit jaar de race met succes georganiseerd kan worden.

Formule 1-kalender 2021

Het huidige programma voor het F1-seizoen 2021 bestaat uit 23 Grands Prix. De Formule 1 hoopt ook in deze coronacrisis een bomvol seizoen te kunnen afwerken. In de afgelopen maanden is er al een en ander veranderd. Zo is de seizoensopener in Melbourne verplaatst naar november en zijn de races in China en Vietnam geschrapt. Daarvoor in de plaats komen Imola (18 april) en Portimao (2 mei), al is het met name in Portugal onzeker of de race wel door kan gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan bestaat de kans dat de Formule 1-bubbel langer in Bahrein blijft voor een tweede Grand Prix.

Door de wereldwijde onzekerheid, de inreisverboden en de dreiging van nieuwe varianten van het coronavirus is het aannemelijk dat er nog meer Grands Prix verplaatst of geschrapt gaan worden. Vooralsnog staat de GP van Nederland nog gepland voor zondag 5 september, in de hoop dat deze race met publiek georganiseerd kan worden.