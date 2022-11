Carlos Sainz finishte de Formule 1-sprintrace zaterdag als tweede, maar werd door een nieuwe interne verbrandingsmotor naar achteren geworpen op de startopstelling voor de Grand Prix. Zodoende ving de Ferrari-coureur de race in Brazilië zondag als zevende aan. Door alle clashes in de beginfase van de race lag Sainz al snel op zijn mediums op de derde plek. Doordat een tear-off in zijn remkanaal belandde, was de Madrileen genoodzaakt vroeg te stoppen. Tijdens de bandenwissel vloog zijn rem ook kort in de brand.

Halverwege de race klom Sainz weer op naar de vierde plek. Bij de virtual safety car, die werd veroorzaakt door de uitvalbeurt van Lando Norris, besloot hij naar nieuwe softs te wisselen. Het was voor Sainz een geluk dat de VSC werd omgezet in een safety car. Na de tweede herstart kon de Ferrari-coureur Sergio Perez eenvoudig voorbij voor P3, maar de Mercedessen waren een maatje te groot.

"Dit was een prima wedstrijd", zegt Sainz na afloop. "Ik had een klein probleem in het begin toen mijn achterrem in de fik vloog. Ik moest dus een extra pitstop maken, waardoor we aan een driestopper vastzaten. Dat was niet de snelste manier gezien de slijtage, maar ik heb volle bak gepusht en alles geprobeerd om weer bij Checo te geraken. Die bereikten we aan het einde. Dit is een lekker podium na mijn zevende startplek. Daar mogen we blij mee zijn. Het was jammer dat Mercedes zo snel was, maar ik wil George feliciteren."

Hoewel de banden van Sainz in de slotfase een stuk nieuwer waren dan die op de auto's van Lewis Hamilton en George Russell, kon de Ferrari-coureur het tempo van die mannen niet volgen. Dit zorgde ervoor dat Sainz als derde over de finish kwam. "Mercedes was onaantastbaar", vervolgt hij. "Ze hadden simpelweg de snelste auto. Ze waren rapper dan wij en Red Bull. Dit is al een aantal weekends zo, dus ik verwacht ook dat ze in Abu Dhabi kunnen winnen. Voor ons is het zaak de schade te beperken of om zelf voor de overwinning te gaan."