Toename coronagevallen F1 niet gelinkt aan fans bij Russische GP

Als onderdeel van de COVID-19-protocollen heeft de Formule 1 een uitvoerig testregime ingevoerd. Alle rijders, teamleden en overige mensen die werk verrichten op het circuit dienen eens in de vijf dagen een test te ondergaan, waarna de F1 wekelijks een rapport uitbrengt. In de nieuwste editie van vrijdag bevestigden de FIA en de F1 dat er tussen vrijdag 25 september en donderdag 1 oktober 1.822 tests zijn afgenomen. Bij tien van de tests werd een besmetting met COVID-19 vastgesteld. Alle positieve tests werden afgenomen bij ondersteunend personeel.

Het is de eerste keer dat het aantal positieve tests de dubbele cijfers bereikt. Vorige week rapporteerde de F1 ook al het op dat moment hoogste aantal positieve gevallen sinds het begin van de rapportage met zeven gevallen uit 3.256 tests. “Met deze gevallen is snel en efficiënt omgegaan, zonder dat het impact heeft gehad op het evenement”, verklaart de Formule 1-organisatie op Twitter. “De aanwezigheid van fans heeft geen invloed gehad op de situatie, omdat het publiek volgens onze protocollen geen toestemming had om de F1-bubbel te betreden.”

De GP van Rusland was de eerste race in 2020 waar een redelijk aantal publiek op af mocht komen. Zo’n 30.000 fans zaten op de tribunes van het Sochi Autodrom. Rusland heeft bovendien geen strikte richtlijnen voor bijvoorbeeld social distancing en het dragen van een mondkapje, iets wat in andere landen wel het geval is. Mogelijk is dat een factor geweest waardoor het ondersteunende personeel blootgesteld is aan het virus, zoals in hotels.

Haas F1-coureur Romain Grosjean zei tijdens het GP-weekend in Sochi al dat het de eerste race was waarbij hij zich niet veilig voelde in het hotel. “In Rusland is het dragen van een masker niet verplicht”, zei Grosjean. “Obers doen het wel, maar bedekken hun neus niet. Bij het hotel zijn veel fans, dus soms delen we een lift met mensen van buiten de F1-bubbel. Daar voel ik me niet heel erg op mijn gemak bij. Ik ben niet bang om het coronavirus op te lopen door mijn gezondheid, maar ik wil het gewoon niet krijgen omdat ik dan niet mag racen en mijn werk niet mag doen. Ik ben niet blij met de veiligheidsmaatregelen die geïmplementeerd zijn bij het hotel.”

De Formule 1 heeft tot dusver bijna 50.000 coronatests afgenomen sinds het begin van de protocollen eind juni. Daarbij zijn in totaal 26 positieve gevallen opgedoken.

Met medewerking van Luke Smith